NEBESKI SKOK MITROGOLA! Ni veliki Liverpul ne može da ZAUSTAVI Mitrovića! Pogledajte kako je SLOMIO vicešampiona Evrope (VIDEO)

Fulam je u prvom kolu Premijer lige igrao protiv vicešampiona Evrope, a srpski centarfor je doneo prednost ekipi iz zapadnog dela Londona.

Fulam je odlično počeo meč, Mitrović je u prvom minutu već u putio udarac prema golu rivala, a kada je delovalo da se Liverpul "probudio", usledio je šok.

⚪️ GOAL!



Aleksandar Mitrovic scores the opening goal of the game#Fulham [1] - 0 Liverpool#FULLIV | #FFC

