GORI INTERNET ZBOG ONOGA ŠTO JE MITAR URADIO VAN DAJKU: Jedan od najboljih štopera sveta PONIŽEN od strane srpskog asa (VIDEO)

Povratnik u elitni rang engleskog fudbala je bio odličan na domaćem terenu, dva puta je vodio, a malo je nedostajalo da baci na kolena izabranike Jirgena Klopa (2:2).

Na početku drugog poluvremena, Mitrović je pokazao da nije samo izuzetan golgeter, nego da je i velemajstor fudbala. Naime, Mitrović je nekoliko puta zalomio jednog od najboljih štopera na svetu, Holanđanina Virdžila van Dajka, koji je delovao kao izgubljen u duelu sa najboljim strelcem u istoriji reprezentacije Srbije!

Van Dajk je ispao gotovo smešan u duelu sa Mitrovićem, što možete pogledati ovde:

Just look at Van Dijk 😭😭

Mitrovic but Why 😭 pic.twitter.com/Ytqyok4t4O