'MITAR JE ŽIVOTINJA, SVI STE SAD TO VIDELI!' Engleska BRUJI o srpskom napadaču i to ne samo zbog golova!

Aleksandar Mitrović je još jednom dokazao da je napadač za velika dela.

Liverpul je došao na "Krejven Kotidž" sa namerom da protiv prošlogodišnjeg drugoligaša osigura laka tri boda, a onda im se desio Aleksandar Mitrović. Postigao je dva gola, "slomio je kičmu" Virdžilu van Dajku i dva puta dovodio svoj tim u vođstvo.

Na kraju su timovi podelili bodove, bilo je 2:2, a svi su posle meča govorili o sjajnoj partiji napadača iz Smedereva. Mitrović je oduševio svog trenera Marka Silvu ne samo golovima, već i celokupnim doprinosom igri.

"Njemu je svejedno. Nije meni ni bitno da li on daje golove, znam koje kvalitete ima. Moramo izvući ono najbolje iz njega. Ako mislite da Mitro samo postiže golove, zaboravite to. Odradio je odličan posao danas u presingu, pomogao je veznom redu i odbrambenim igračima. I onda još postigne dva gola... Fantastično", rekao je uz osmeh trener Fulama posle meča.

Oglasio se i kapiten tima Tim Rim. Američki štoper nije štedeo reči hvale za svog saigača i lidera tima.

"Kada mu je dan, on je prava životinja i u to smo se uvjerili danas. Dok god on daje golove, mi ćemo biti u dobroj poziciji", rekao je Rim i dodao da Fulam nema nameru da se vraća u Čempionšip!

"To je na medijima da diskutuju, mi znamo gde želimo da budemo i znamo šta treba da uradimo da bismo tu bili", rekao je on.