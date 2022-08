MITAR PREGAZIO LIVERPUL PA DOBIO ŠAMAR OD KLOPA! Reakcija slavnog Nemca na brutalnu partiju Srbina je TOTALNI HIT NA INTERNETU! (VIDEO)

Napadač Fulama bio je nerešiva enigma za moćnu odbranu engleskog giganta. Postigao je dva gola na meču i bio najzaslužniji za podvih svog tima u prvom kolu engleskog šampionata.

Po završetku meča popularni Mitar dobio je i čestitku od nemačkog fudbalskog stručnjaka. Naime, Klop je prišao Srbinu, pružio mu ruku, a potom ga blago ošamario po levom obrazu.

Fulham can be very happy with that display this afternoon 👏



Even Jürgen Klopp shows his appreciation towards Aleksandar Mitrović's display in which he scored a brace 🤝



FT: Fulham 2-2 Liverpool pic.twitter.com/kIRIr3Zm6g