OVO JE DRES SRBIJE ZA KATAR! FIFA otkrila kako će Piksijevi Orlovi izgledati na Mundijalu: Mitrović i Vlahović DOMINIRAJU! (FOTO)

Međutim sada je stigla i zvanična potvrda.



Dok čekamo daFudbalski savez Srbije zvanično predstavi opremu u kojoj će naši reprezntativci nastupiti na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, na sajtu FIFA kao i na njihovim zvaničnim društvenim mrežama osvanula je fotografija Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića obučenih u novi dres, baš onaj koji je "Puma" i objavila.

There's only #100DaysToGo until we see the game's biggest stars take the pitch at the #FIFAWorldCup 🌟