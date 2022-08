Stanković: Ko priča protiv Kataija neka računa da me ozbiljno vređa!

“On kod mene nema dva kredita, nego dva života”, poručio trener crveno-belih, a potom i prokomentarisao potencijalni dolazak Edmuda Ada

Kada je Dejan Stanković odlučio, u finišu meča sa Voždovcem, da sa terena povuče Aleksandra Kataija, usledio je već karakterističan potez. Očinski je temperamentni stručnjak zagrlio Zvezdinog kreativca, potom ga poljubio u čelu, želevši da mu pruži podršku pred jednu od najvažnijih utakmica u sezoni protiv Makabija iz Haife.

Zvezdin Magiko je u Jerevanu promašio penal, nije ga lopta slušala ni u subotu veče na Marakani, ali Dejan Stanković nema sumnju da će već u Izraelu tvorac brojnih pobeda crveno-belih biti sposoban da se vrati u prepoznatljiv mod. Odnosno da pusti magiju i na već prepoznatljiv način reši dvomeč.

Imao je pred trojicom novinara Dejan Stanković zanimljivo izlaganje posle duela sa Voždovcem, posebno se dotakao Kataija koji je ostao bez gola i asistencije u prethodna dva meča.

- Sale kod mene ima dva života, ne dva kredita. Ja Saleta volim, obožavam ga. Eto, to vam je kažem. To je Sale Katai. Znači slobodno da napištete da on kod mene ima dva života - rekao je Dejan Stanković.

Nemoguće je nabrojati šta je sve bivši član Olimpijakosa uradio u crveno-belom dresu tokom mandata Dejana Stankovića. Na četiri prethodna duela sa Partizanom postigao je isto toliko golova. Lomio je i brojne evropske utakmice, došao do najviše tačke u vrlo bogatoj karijeri i što se tiče individualnog učinka.

- Da mi stavljamo pod upitnik Aleksandra Kataija.... Ne znam stavrno da li još nešto da kažem. Ne znam kako da se izrazim, a da ne bude grubo. Da to loše ne izgleda u novinama. Evo, ovako ću: “Koda neko nešto kaže protiv Kataija, to je kao da me ozbiljno vređa. Baš da me ružno vređa. Moram opet da ponovim da Sale kod mene ima dva života - naglasio je Stanković.