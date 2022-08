NEZAPAMĆENA SCENA U ZAGREBU: Veštačka noga završila na fudbalskom terenu u najvećem derbiju Hrvatske (FOTO)

U utakmici koja je obeležila vikend u komšiluku, sreća zagrebačkih "modrih" je bila velika posle pobede nad najvećim rivalom Hajdukom i Dinamo posle pet kola ima sedam bodova više upravo od njihovog poslednjeg protivnika, mada Splićani imaju i dva meča manje.

Osim velikog preokreta Dinama, budući da su gosti vodili sa 1:0, susret je obeležila i neobična scena sa atletske staze stadiona "Maksimir".

U ekstazi zbog četiri vezana gola u poslednjih pola sata i preokreta Dinama, jedan navijač je sa tribina bacio veštačku nogu.

Dinamo Zagreb - Hajduk Split (4-1)



Dinamo players and fans started celebrating their victory, one fan was so happy that he throw his leg on the pitch. After that, the players took the leg, gave it to the police, who later gave back leg to the fan 😄 pic.twitter.com/VVzvPVfv3k