ŠOKANTAN SNIMAK! Brat slavnog sportiste utrčao na teren i svirepo usmrtio trenera usred meča! (VIDEO)

Tokom meča omladinske lige američkog fudbala odigranog u Teksasu, brutalno je ubijen trener Majk Hikmon.

Da stvar bude gora, snimak ovog tragičnog događaja ubrzo se pojavio na internetu gde se velikom brzinom raširio na društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako grupa navijača uleće na teren, da bi zatim nastala gužva na travnjaku nakon koje su odjeknuli pucnji.

Deepest condolences with thoughts and prayers to the family, friends, former teammates, and players of Coach Mike Hickmon, who was tragically murdered at a little league football game that took place yesterday evening in Lancaster Texas.. The adults are always ruining it for kids pic.twitter.com/easHjoeQk7