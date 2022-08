LUKA JOVIĆ BESAN NAPUSTIO TEREN! Trener odlučio da ga zameni u finišu meča, pale i psovke

Fudbaleri Fiorentine odigrali su bez golova na gostovanju Empoliju u 2. kolu italijanske Serije A, a srpski napadač Luka Jović zamenjen u 87. minutu.

Dok je izlazio sa terena moglo se jasno videti da je srpski reprezentativac ljut na trenera zbog ovog poteza, opsovao je i šutnuo flašicu...

"Je**m ti", moglo se pročitati sa Lukinih usana.

Posle meča sve je zanimalo šta će trener reći.

"Poznajem veoma dobro Jovića, to je fantastičan momak. Ako je ljut, to je zato što nije postigao gol, tako da to nije problem. Mora još samo da poradi na fizičkoj spremi, kvalitet koji poseduje je već neverovatan", poručio je Vićenco Italijano.