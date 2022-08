Posle izgubljenog meča 32. kola šampionata Engleske 2021/22 sa Evertonom (0:1), iznervirani Ronaldo, koji je išao do svlačionice pod tribinom, rukom je udario u telefon koji mu je pružio navijač.

Kasnije se saznalo da je 14-godišnji Džej Harding, oboleli od autizma, koji je sa majkom došao na stadion Gudison park, patio od postupaka 37-godišnjeg Portugalca.

- Želim da vidim pravdu, jer se to nije dogodilo. Želim da on (Kristijano Ronaldo) odgovara za ono što je uradio. Jedini način da dobijemo pravdu je da nastavimo da se borimo - rekla je navijačeva majka Sara Keli novine.

Ronaldo je dobio uslovno upozorenje od policije Merzisajda u slučaju napada na navijača i nanošenja materijalne štete. Kažnjen je sa 200 funti.

