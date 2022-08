Čelsi spreman da plati Evertonu više od 70 miliona evra za Gordona

"Skaj sports" podseća da je Everton odbio prvobitnu ponudu Čelsija od 60 miliona evra za mladog fudbalera pod izgovorom da Gordon nije na prodaju.

Interesovanje za fudbalera Evertona pokazali su još Njukasl i Totenhem, ali transfer nije realizovan pošto nijedan od dva kluba nije poslao konkretnu ponudu.

Britanski mediji navode da Čelsi želi po svaku cenu da kupi napadača do kraja prelaznog roka, pošto je londonski klub u novu sezonu ušao bez klasičnog centarfora.

Gordon (21) je prošao sve omladinske selekcije Engleske, a za Everton je odigrao 60 utakmica i postigao samo četiri gola.

Anthony Gordon has told Frank Lampard and Everton that he wants to join Chelsea, according to a new report.



