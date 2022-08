CRVENA ZVEZDA VAS POZIVA NA MARAKANU: Večeras ODLUČUJUĆA BITKA za Ligu Šampiona!

Revanš utakmica plej-ofa za Ligu šampiona Crvena zvezda - Makabi igra se večeras od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“. Zvezda juri gol minusa i nema sumnje da će na krilima 55.000 navijača napasti rivala već od prvog minuta.

Crveno-beli jure protiv prvaka Izraela gol minusa iz prvog meča (2:3), a vetar u leđa imaće sa krcate Marakane! Izraelski tim ima prednost iz prvog meča od 3:2.

Na svom zvaničnom Instagram nalogu Crvena Zvezda pozvala je svoje navijače da večeras dođu na Marakanu i ispoštuju dres kod.

Podsetimo, trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je svaka utakmica priča za sebe i svaki stadion je za sebe.

- Mi to poštujemo, ali obožavamo da igramo na Marakani. Pričao sam i prošle godine, dok su bile kvalifikacije, i dok smo igrali protiv jakih timova, da se možda rivali neće uplašiti atmosfere na Marakani, i da to zavisi od igrača i ekipe. Ali Marakana će na teren poslati mnogo jače igrače Zvezde na Makabi nego što je to uradio stadion Makabija protiv nas. U našu atmosferu ne da verujemo, nego smo se saživeli s njom da kroz „šalu“ pričamo - neka Marakana izjednači, a mi ćemo se potruditi da pobedimo - rekao je Dejan Stanković.