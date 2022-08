OVAKO JE UNIŠTEN ZVEZDIN SAN O LIGI ŠAMPIONA: Tri faktora su zaslužna za nezapamćeni KIKS crveno-belih!

Ispadanje od Makabija iz Haife nije bruka, ali je šansa koju Zvezda nije smela da propusti.

Crvena zvezda je na poslednjem koraku ka Ligi šampiona zaustavljena od, realno, na papiru slabijeg tima i tu niko nema dilemu.

Međutim, otvara se pitanje zašto je Makabi u dvomeču delovao organizovanije, disciplinovanije i na kraju krajeva - ozbiljnije.

U takvoj raspodeli odgovornost mora da preuzme trener, odnosno Dejan Stanković. Jednostavno, takav mu je posao, a posebno u ovom slučaju kada u elitu ide klub koji je, kako je rekao, za "dva pedlja ispod Zvezde".

A bio ih je ne mali broj…

Dejan Stanković je ovog leta došao u situaciju da igra bez defanzivnog veziste - prave "šestice". Sve iz razloga što mu je ekipa izgledala zastrašujuće u sudarima sa Pjunikom i superligašima.

Bildovali su se mišići i gol razlika protiv Kolubare, Radnika, Radničkog iz Niša i Voždovca bez veziste sa defanzivnim zadacima, što se u takvim mečevima nije osetilo, iako je bilo nagoveštaja poput premijere sa Nišlijama.

Međutim, Stanković je ostao dosledan atraktivnom stilu, iako je nekoliko nedelja pre toga, baš na pitanje Sportala, odgovorio da u Evropi ne može da se igra bez "osigurača".

– Retko koja ekipa igra bez osigurača. Želeli smo na pripremama da probamo. U jednom segmentu si jači, ali bez lopte slabiji. Zvezda načinom na koji igra mora da ima osiguranje ispred odbrane u vidu Sanoga ili Srnića, koji je dinamičan i pokriva dosta pozicija – pričao je Stanković tokom priprema u Sloveniji.

I bio je u pravu. Samo što je to shvatio tek posle poraza u Haifi. Tamo je hteo da zamaskira rivala izmenom uloga vezistima tako što su Ivanić, Kanga i Kangva bili jedan do drugog, sa dosta defanzivnih zadataka, što je delovalo kao da nisu najbolje razumeli.

Nije hteo da "žrtvuje" nijednog od pomenute trojke, a morao je s obzirom na to koliko je "duvalo" direktno po centrali u praktično svakom napadu Makabija.

Da je shvatio grešku, kao što uglavnom zna da prepozna (čak i u toku same utakmice), pokazao je pet dana kasnije u revanšu i meču u kome je jurio minus iz prvog duela. Srnić je počeo meč godine sa ukupnih 95 minuta u nogama i to ulazeći sa klupe u četiri utakmice.

Zvezdin vojnik je sasvim solidan posao uradio na "Marakani", ako ne računamo skrivljen jedanaesterac, zatvorio je prilaze koliko je mogao, odnosno sve ono što je falilo u Haifi. Tamo gde je i izraelski tim zakoračio ka Ligi šampiona.

U 2022. godini fudbal više nije vic, potez, majstorija. Odavno. Svi vole da vide one koji dižu publiku na noge, ali u novom dobu presudnu ulogu igra fizička sprema, u šta ubrajamo brzinu pored snage.

Porazno je bilo videti kako Katai, Ivanić, Rodić, Pešić, pa i štoper Milunović ne mogu da isprate visok ritam nametnut od Makabija. Koliko u Haifi, toliko i u Beogradu.

Jednostavno, dobar deo fudbalera Crvene zvezde nije mogao da izdrži u jakom tempu ceo meč, što neki mogu da pripišu kao minus i treneru Stankoviću, ali je nas utisak više vodio do same fizionomije igrača, što ne može da se popravi, ili je za to jako mali prostor. U avgustu gledamo kako pojedinci imaju grčeve i dišu "na škrge"? To je potpuno neprihvatljivo sa profesionalnog stanovišta.

I kada govorimo o tome mislimo na nivo Makabija, a ne elitni, u šta se Zvezda ranijih godina uverila spoznajući na teži način fizikalije asova kakvi su Son, Koman, Gorecka, Mane, Robertson...

"Zeleni" iz Haife su prosto "pojeli" Zvezdu u veznom redu, prvi ispred svih Ali Muhamed, momak sa tehnikom na "vi", ali koji sve to nadoknađuje fizičkom spremom.

Zvezda je već u Izraelu u džepu imala Ligu šampiona. Do poluvremena je okrenula domaćina na 2:1 i videlo se da Makabi klizi ka eliminaciji, a isto je prepoznala vatrena publika koja se primirila.

Otišlo se na odmor, a Stankovićev tim se vratio na teren kao da je mislio da će se rival sam predati. Bez nabrijanosti, elana i želje da ga dotuče, Crvena zvezda je prepustila Makabiju da se vrati i preokrene.

Takav razvoj jednostavno mora da se stavi treneru na teret, a nešto slično se desilo i u revanšu. Imala je Zvezda aktivnih 2:1 posle primljenog gola u poslednjim sekundama, ali je klonula.

Opet je Stanković pustio svoje momke da u drugi deo uđu beskrvno, već od prvih minuta, a kako je meč odmicao samopouzdanje je sve više padalo. Bivši as Lacija i Inter nije uspeo da ih razmrda i kazna je usledila u samom finišu.

Na sve ovo nadovezalo se nezadovoljstvo pojedinaca prilikom izmena. Tako smo videli (blago rečeno) zbunjenog Kataija u Haifi kada je napuštao teren u uvodu drugog poluvremena, iako je bilo evidentno da je fizički pao, dok je Kangino ponašanje u Beogradu za svaku osudu i kritiku.

Međutim, daleko je temperament Gabonca od Kataijevog, pa smo čak mogli da vidimo i svađu sa Stankovićem usred utakmice tako što prethodno nije hteo da mu pruži ruku.

Nedopustivo pre svega za Kangu, a onda i samog trenera što je uopšte došao u tu situaciju, posebno ako se zna da Stanković jako vodi računa o disciplini u svlačionici. Moraće Mister da pokaže reakciju i disciplinuje Gabonca, jer tako ne sme da se ponaša fudbaler Crvene zvezde.

Jeste Stanković pravio velike rezultate u Ligi Evrope, ruši rekorde, slobodno možemo da konstatujemo i više od očekivanog, ali ostaće mrlja zbog Lige šampiona.

Ako u korona sezoni Omonija može da se obrazloži penalima i atipičnoj situaciji igranmja samo jednog meča, a Šerif time da je bio hit u Evropi i čak pobedio Real u Madridu, za Makabi nema opravdanja.

Ostavljen mu je isti tim, koji je inače dugo na okupu, a pojačan brzinom Kangve i Bukarija, kompaktabilnim Pešićem, što se nažalost ispostavilo kao nedovoljno za mesto u Ligi šampiona.

Glupo je sada da se priča o nekakvom pravom desnom beku kada Stanković na raspolaganju ima skoro dva tima, da se godinama ulaže u pojačanja, a da je jedan Makabi dao samo 1,7 miliona evra za centarfora Pjeroa i da mu čitav tim vredi više nego upola manje od Zvezdinog.

Izgubio je Stanković u direktnom nadmudrivanju sa kolegom Barakom Baharom, čovekom koji pravi nestvarne rezultate u tamošnjem fudbalu, tako što je dozvolio da mu "uđe u glavu".

I na kraju ga primora na kapitulaciju. Nešto slično što je uradio Šerifov trener sa smešnim kačketom Juri Vernidub.

Liga Evrope je, za sada, Zvezdina realnost, i tu nema ništa loše, ako se iz ovog poraza nauče ključne greške koja Liga šampiona i timovi koji tamo igraju ne praštaju.

