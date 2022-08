AMERI DOŠLI U BEOGRAD I OSTALI ZAPANJENI! Hteli da vide Jokića, pa ih zatekla situacija - NISU NI SANJALI šta ih čeka (FOTO+VIDEO)

Na kraju su završili na Marakani.

Nikola Jokić je toliko opčinio Denver, da je zbog njegovih NBA bravura (i dve uzastopne MVP titule) nekoliko američkih košarkaških novinara rešilo da "dođe i vidi već jednom tu Srbiju", iz koje se pojavio momak koji toliko odudara od klasičnih sportskih zvezda na koje su navikli. A u Srbiji su ostali zatečeni. Iz više razloga.

Podsetimo, put naše zemlje nedavno je krenula ekipa izveštača "DNVR"-a, jednog od najpopularnijih sportskih portala u Koloradu, američkoj saveznoj državi u kojoj je Denver.

Plan im je bio jednostavan: doći do Srbije, ostati nekoliko dana, videti malo Beograd, malo Sombor, grad u kome je Jokić rođen, i... to je, otprilike, to.

Ali nisu mogli ni da sanjaju kakva će ih gostoljubivost ovde dočekati.

O tome koliko ih je i šta ih je sve zapanjilo u prvih nekoliko dana posete našoj zemlji, "Novosti" su vam već javile, ali utorak je za ove Amerikance bio poseban dan.

Vrativši se iz Sombora u Beograd, rešili su da odu na Marakanu i pogledaju utakmicu Crvena zvezda - Makabi Haifa, revanš za plasman u fudbalsku Ligu šampiona.

Saznali su i za plan da svaka tribina bude "obučena" u određenu boju, pa su se tako i pripremili, otišavši u Skadarliju na "zagrevanje"...

... a već sam dolazak na stadion "Rajko Mitić" ih je ostavio bez daha.

- Ova energija, čoveče. Nestvarno - napisao je jedan od njih na Tviteru.

Kada je počelo navijanje sa svih strana, zajednička poruka prisutnih Amerikanaca glasila je: - Ovo je život!

Mada, bilo je momenata kada nisu skrivali svoju zapanjenost, što možete videti i sami u jednom od snimaka koje su objavili na društvenim mrežama:

Javljanja sa lica mesta, uz poruke kao što su:

- Ne želim da se ovaj vikend ikada završi!

(iako je vikend odavno prošao) možda najbolje opisuje kako su se Amerikanci osećali na fudbalskom meču u Srbiji.

I never want this week to end #DNVRSerbia pic.twitter.com/Qha3nXq6Tk — Brendan Vogt (@BrendanVogt) 23. август 2022.

U jednom trenutku su počeli na društvenim mrežama da se oglašavaju i na srpskom jeziku, uz "Idemooooo!".

... ili, što bi jedan od njih rekao:

- Sada sam huligan, pomirite se s tim.

Ipak, na kraju su se osećali kao i pedesetak hiljada ljudi na Marakani (osim nekoliko stotina izraelskih navijača):

- Primljeni golovi u 45. i 90. minutu, kako brutalan način da ispadnete. Iskreno, ne mogu da verujem šta sam upravo gledao - glasila je završna reč jednog od gostiju iz SAD.