JUVENTUS TRAŽI ZAMENU VLAHOVIĆU? Postoje dve teorije koje su izneli italijanski mediji!

Juventus je dogovorio dolazak iskusnog poljskog napadača Arkadijuša Milika (28) iz Olimpika iz Marselja. Platiće Francuzima 2.000.000 evra za pozajmicu sa opcijom da ugovor visokog Poljaka otkupe sledećeg leta za 8.000.000 evra. Poljak od 186 centimetara odlično poznaje prilike u Seriji A, jer je pet godina igrao za Napoli, a u proteklih 18 meseci za Marselj je na 55 utakmica dao 30 golova.

Neki italijanski mediji tvrde da Juventus tako želi pod pritisak da stavi Dušana Vlahovića (22) kako bi poboljšao njegovu produktivnost, dok drugi navode da Milik dolazi u Torino samo kako bi bio alternativa Srbinu koji je plaćen više od 70 miliona evra zimus Fjorentini.

Arkadiusz Milik to Juventus, here we go confirmed! Full agreement on loan move [€1m fixed fee, €1m add-ons] plus €8’ buy option not mandatory. OM already accepted yesterday. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



Milik, in Turin today for medical.



Next signing for Juventus: Leandro Paredes. pic.twitter.com/Xz5EA2ikrJ