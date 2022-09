Aleksandar Mitrović nominovan za igrača meseca u Premijer ligi

Silva je doveo Fulam do našeg najproduktivnijeg početka sezone u Premijer ligi poslednjih godina, pošto usled samo jednog poraza ne pet mečeva, a taj jedini je od lidera Arsenala.

Fulam je osvojio impresivnih sedam bodova od devet mogućih kod kuće, a pored toga je još jednom remizirao sa Vulverhemptonom u gostima.

Avgust je bio izuzetno plodan za Mitrovića, koji je žario i palio terenima širom Premijer lige.

Pet golova u isto toliko utakmica – nakon njegovog meča prvog meča protiv Liverpula padali su redom golovi protiv Brentforda, Arsenala i Brajtona, a na kraju je samo Haland postigao više.

Napadač Mančester sitija je među nominovanim, kao i Paskal Gros, Gabrijel Hesus, Vilfrid Zaha, Rodrigo Moreno, Martin Edegor i Nik Poup.

Silvina konkurencija dolazi od Pepa Gvardiole, Grejema Potera, Mikela Artete i Antonija Kontea.

You know what to do, Fulham fam. 🗳



An @EASPORTSFIFA Player of the Month nomination for Mitro! 🔥#FFC