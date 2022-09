Petrić: Fudbaleri Partizana daće maksimum na svakom meču

Trener Partizana Gordan Petrić izjavio je da navijači "crno-belih" mogu da očekuju od fudbalera kluba iz Humske da će u narednom periodu da pruže maksimum.

Petrić je preuzeo ekipu Partizana pre 40 dana, pošto je Ilija Stolica posle eliminacije od AEK-a u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

"Partizan je bio u jednoj krizi, dešavale su se neke stvari koje nisu bile dobre u klubu. Navijači Partizana mogu da očekuju da će igrači uvek da pruže maksimum u narednim utakmicama. Sledi naporan raspored utakmica četvrtak - nedelja. Nadam se da će povrede da zaobiđu naše igrače i da će svi biti zdravi. Verujem da ćemo u nastavku sezone igrati kao na poslednjih par utakmica. Ali ima dosta da se igra. Očekujem od fudbalera da u datom trenutku daju svoj maksimum na terenu", rekao je Petrić za Tanjug.

On je dodao da je reprezentativna pauza dobro došla fudbalerima Partizana.

"Naši fudbaleri su u prethodnom periodu imali dosta utakmica. Dobro im je došla pauza da se odmore. Ova pauza će nam ujedno pomoći da više radimo, jer nismo imali vremena zbog tempa utakmica. Narednih par dana iskoristićemo da uradimo ono što nismo do sada da bi igrači imali rezervu kako bi mogli odigraju preostalih 11, 12 utakmica koliko imamo do početka Svetskog prvenstva i velike pauze", naveo je trener Partizana.

Bivši fudbaler Partizana Predrag Mijatović rekao je nedavno u intervjuu za Tanjug da "crno-beli" mogu i do titule u Superligi Srbije sa Petrićem na klupi. Crvena zvezda je trenutno prva na tabeli sa 26 bodova, dok je Partizan peti sa 21. Oba kluba imaju po dva meča manje.

"Mijatović i ja smo veliki prijatelji i bivši saigrači. Možda je on bio preterano nerealan. Gode te pohvale od ljudi sa kojima sam veliki i iskren prijatelj. On je upoznat sa stanjem u Partizanu. Mijatović prati fudbal u svetu, kao i Srbiji i zbog može dobro da proceni. A da li ćemo ove sezone uspeti da osvojimo titulu zavisi od mnogo stvari. To pre svega zavisi od nas, ali delimično i od Crvene zvezde, koja je trenutno ispred Partizana. Ako u bilo kom trenutku bude postojala mogućnost da mi preteknemo Crvenu zvezdu to ćemo i učiniti, ali ima dosta da se igra. Do kraja prvenstva biće odigrana i dva derbija sa Zvezdom, pa ćemo videti. Ko bude bolji on će i da pobedi, biće prvi i iskoristiće mogućnost da se naredne sezone direktno plasira u Ligu šampiona", rekao je Petrić.

Partizan ove sezone igra u Ligi konferencija u grupi sa Kelnom, Nicom i ekipom Slovačko. "Crno-beli" su u prvom kolu u gostima odigrali 3:3 sa Slovačkom, a potom su na svom terenu remizirali sa Nicom, 1:1.

"Do kraja grupne faze ima dosta teških utakmica, tu su Keln i Nica. U ovoj grupi su realno Keln i Nica favoriti. Učinićemo sve da prođemo dalje. Meni je vrlo bitno da su se igrači opustili i da su počeli na neki način da razmišljaju profesionalno. Oni kod mene imaju mogućnost da pokažu sve što znaju, ali imaju mogućnost i da pogreše. Nadam se ćemo u naredne četiri utakmice skupiti dovoljno bodova da bi mogli da igramo na proleće u Ligi konferencija. Međutim, to verovatno razmišljaju i drugi klubovi, a pre svega Keln i Nica", zaključio je Petrić.

Partizan će posle reprezentativne pauze u 13. kolu SLS na svom terenu igrati sa Vojvodinom, dok će "crno-beli" u trećem kolu LK gostovati Kelnu u Nemačkoj.