IVICA NASLEDIO IVICU! Kralj zvanično stupio na NOVU DUŽNOST u Humskoj: Žao mi je zbog odlaska Ilieva!

Proslavljeni golman Partizana i nekadašnji reprezentativac Ivica Kralj preuzeo je dužnost sportskog direktora crno-belih

Na ovoj funkciiji Kralj je zamenio imenjaka Ilieva, koji je krajem jula napustio tu dužnost.

- Sigurno da ova pozicija nosi veliku odgovornost, to je nešto što sam oduvek želeo. Totalno sam opušten, možda sam to doživeo kao normalan sled događaja. U prinicipu u karijeri, tako i sada nisam išao prečicama, nego sam nekim okolnim putem morao da dođem do cilja. Ovde sam pet godina bio direktor skauting službe. Ivica Iliev je bio kvalitetan sportski direktor, vukao je mnogo dobrih poteza. Možda vam deluje čudno, ali žao mi je što je otišao iz Partizana. Sada sam ja na toj poziciji. Sportski direktor mora da pravi komunikaciju sa omladinskom školom, tako da ću u nekom narednom periodu više provoditi vremena na Teleoptiku, nego ovde na stadionu. Alberta Nađa i Gordana Petrića poznajem decenijama što će nam olakšati komunikaciju kada je u pitanju prvi tim - rekao je Ivica Kralj.

Iliev je bio na udaru javnosti, što je bilo i očekivano kada se neko nalazi na takvoj funkciji.

- Kada ste deo javnog života morate da se naviknete i na taj pritisak. Tako je bilo i kada sam igrao, tada je bio najveći mogući pritisak, kada od vas zavisi utakmica. Mislim da od toga veći pritisak ne postoji. Sada kada ste na funkciji, onda kroz iglene uši gledaju vaše poteze. Nikada se toga nisam bojao, šta više, to je za mene izazov. Na svima nama je da radimo kao grupa. U poslednje vreme smo svedoci nekih čudnih dešavanja u klubu i našoj okolini, ali to su sporedne stvari. Treba svi da se bavimo Partizanom i učinimo da bude to što jeste. Moja želja je da u narednom peridou da se vrate još neki igrači. Sarađivao sam i družim se i sa Ivanom Tomićem, Batom Mirkovićem, Predragom Mijatovićem, Milivojem Ćirkovićem. Stvarno bih voleo da oni budu na nekin način deo Partizana, kako bi oni hteli. Ovde niko ne treba da se vezuje za bivšu, sadašnju ili buduću upravu. Ipak smo mi svi deo Partizana, proveli smo decenije ovde. Možete da zamislite šta sam sve prošao od kadeta Partizana do ovde. Svi se vezujemo za Partizan, a ne za određene ljude.

Legendarni čuvar mreže crno-belih kaže da nije dobijao začuđujuće poruke od svojih prijatelja nakon što je prihvatio novu ulogu u Partizanu.

- Moram priznati da ne. Imao sam dosta poruka, ali sve su sve bile pozitivne i nadam se iskrene poruke. Svi smo svedoci da nismo krenuli sezonu onako kako možemo, ali smo pokazali veličinu i sposobnost da se izdignemo na nivo na kome smo. Ubeđen sam da možemo samo da rastemo, da budemo kvalitetniji nego što jesmo.

Prelazni rok je na neki način već počeo u Humskoj.

- Može se reći i da traje cele godine. Bilo bi idealno kada bi mi već sada napravili dobru ideju za zimu, da ne kažem za leto jer brzo počinju kvalifikacije. Na nama u sportskom delu je da analiziramo i pogledamo sve te igrače, u svakodnevnom razgovoru sa Petrićem da vidimo kakve su njegove ideje, kakve igrače želi, da se uklapaju u njegov sistem... Ne sumnjam da ćemo zajedno sa skauting mrežom pronaći adekvatna pojačanja, a naravno sa druge strane sve zavisi i od odlazaka, finansijskih stvari, šta mi sebi možemo da priuštimo. Lako je naći dobrog i skupog igrača, ne treba biti previše pametan, jednostavno moramo da pronađemo igrača kojeg možemo finansijski da ispratimo, a da on u nekom narednom periodu donese dobre igre i kroz par godina dobar transfer. Mi smo imali nekoliko transfera po sedam-osam, 10 miliona evra, što je u našim uslovima fantastično. Sada kada sam napravio jednu malu digresiju sa predsednikom Nice, oni su u prelazni rok uložili 150.000.000 evra, imaju ideju da za dve-tri godine budu konkuretni PSŽ-u. Sada kada uporedite njihove mogućnosti i naše, bili smo u najmanju ruku konkuretni na terenu. Pokazali smo da možemo da igramo i imamo kvalitet za to evropsko takmičenje - istakao je Ivica Kralj.