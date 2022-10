GOTOVO JE! DEJAN STANKOVIĆ IMA NOVI KLUB: Doskorašnji trener Crvene zvezde preuzeo slavni italijanski klub

Kako prenose italijanski mediji, dogovor je postignut u toku večeri i doskorašnji trener Crvene zvezde će na užarenu klupu ekipe iz Đenove sedeti najmanje do kraja sezone.

🔜 Done Deal and confirmed! Dejan #Stankovic will be the new coach of #Sampdoria. Contract until 2023 with option for a further year + a rich bonus if #Samp stay in Serie A. #transfers https://t.co/Rpp6JfhExS