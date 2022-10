PROMENA O KOJOJ SVET BRUJI: Svi su gledali Bekamovu KOSU! Šta vi mislite?!

Dejvid Bekam (47) se pojavio na fudbalskoj utakmici Inter Majamija u društvu sina Romea Bekama.

Bivši fudbaler privlači pažnju gde god se pojavi, ali ovog puta sve oči su bile uprte u njegovu kosu.Naime, Bekam se ofarbao u platinasto plavo, ali to za njega nije novost jer je tokom aktivne karijere, a i posle nje, često menjao frizuru i boju kose.

On je pre, a verovatno i posle utakmice Inter Majamija delio autograme, fotografisao sa fanovima, a tu negde se može videti i mlađani Romeo, a kako se šuška, on je krivac za Dejvidovu promenu boje kose jer je on početkom ove godine ima sličnu frizuru.

Romeo DŽejms (20) je krenuo očevim stopama i posvetio se sportu, pa zapravo i igra u istoimenom klubu na čijoj utakmici je snimljne njegov otac sa novom bojom kose.

Fanovi su bili oduševljini promenom.

