STOJKOVIĆ OTKRIO ŠTA JE SA MITROVIĆEM! Piksi pred žreb za Evropsko prvenstvo: Protivnici nisu važni, fokusirani smo na sebe! (VIDEO)

Dragan Stojković Piksi selektor fudbalske reprezentacije Srbije govorio je o predstojećem žrebu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Žreb je na programu u nedelju, a Srbija se nalazi u drugom šeširu. Piksi je pričao u intervjuu za zvanični kanal našeg fudbalskog saveza o predstojećem žrebu.

"Borili smo se za ovo. Prija biti u ovom društvu. Videti ljude iz fudbala ovde, prijatelje i poznanike koje dugo niste videli. Važno je da smo deo jedne veoma važne stvari. Važno je da smo deo toga", rekao je Piksi i nastavio o Đaniju De Bjaziju:

"Đani je selektor Azerbejdžana i mi smo već imali prilike da u prošlim kvalifikacijama odigramo. Oni su zaista sjajni tipovi i uvek je lepo pričati i videti se sa njima.

Govorio je o Aleksandru Mitroviću

"Bio sam u Londonu. Želeo sam da na licu mesta se vidim sa njima i da popričamo o povredi i o čemu se tačno radi. Prognoze su takve da on oseća bol u tetivi, da će morati da pauzira neko vreme, ne dugo nadam se i da će se oporaviti onda kada je najpotrebnije. Drago mi je da smo se videli i da smo popričali o povredi i onome što predstoji, a to je naravno Svetsko prvenstvo u Kataru. To je bio udarac koji je dobio protiv Švedske i izašao je posle toga. To je bio neugodan udarac koji je ostavio trag. Zbog bolova je morao da izađe protiv Njukasla. Sve i svašta može da se čita i iz izjave iz Fulama, razumem tu reakciju njihovu i reakciju trenera Fulama, koji je rekao da je frustriran i ja bih bio da nemam igrača koji mora da mi igra i koji je veoma važan za tim. To je došlo zbog toga što se on povredio igrajući za Srbiju. Možemo i mi da se ljutimo tako. Sećam se pred utakmicu sa Portugalom u Lisabonu, trojica igrača nam je otkazalo zbog povreda. Šta sam ja, trebao da se ljutim na klubove što su ih stavili da igraju? To su normalne izjave i normalna razmišljanja", objasnio je Piksi.

Italijani veličaju Kostića i Vlahovića.

"Odlična bi bila kombinacija da treniraju sa Srbijom, a da igraju za klub. To bi bilo dobro, ali ne bi dobili dozvolu. Meni je drago da su oni u dobrom raspoloženju i formi kada igraju za reprezentaciju i drago mi je da mogu da ponove to za klub. Juventus je veliki klub i ne trpi lošu formu. Oni se bore za titulu i uvek hoće da budu u vrhu i da pobeđuju iz utakmice u utakmicu. Možda iz tog razloga dolazi do malih kritika, ali ja sam spokojan, miran i zadovoljan i imam veliku satisfakciju za sve njih šta rade za naš državni tim.

Igrači se maskimalno zalažu za dres Srbije.

"Ne vidim nijedan razlog zašto ne bi bilo tako i zašto nije bilo tako. U mom slučaju vidim veliki entuzijazam od igrača i veliku posvećenost. Kolektivni i timski duh. Ponosan sam. Igrači daju sve od sebe. Nebitno, da li su na terenu ili ulaze sa klupe i to je naša velika pobeda, da smo uspeli da razvijemo to gde svi imaju za cilj da naš tim bude što bolji. To je potpuno jedna normalna stvar"

Dejan Stanković je novi trener Sampdorije.

"Želim mu sreću, ovo je novo iskustvo, početak inostrane karijere. Lakše će mu biti to što govori jezik i što je dugi niz godina bio u Italiji i ne mora da se predstavlja ni publici ni medijima, svi ga znaju. Na nama je samo da mu poželimo mnogo sreće. Sledi žreb za EP. - Generalno, mi smo fokusirani na sebe i to je ono što je za mene najvažnije. Mi samo igramo fudbal kako igramo. Ko god bude bio protivnik, sa istim ambicijama idemo u te kvalifikacije. Matematikom se nisam bavimo i nebitno mi je. O FIFA rang listi. - Ta FIFA rang lista i ljudi koji se bave statistikom, ja to razumem i poštujem, ali to nas ne zanima previše. Što su bolji rezultati, taj renking će ići u našu korist. U našim glavama neće promeniti plasman ništa. Mi samo pružamo naš fudbal i fudbal koji ljudi vole da vide. To je samo ono što nas zanima. Ja sam neko ko ne voli da se hvali. Nek drugi pričaju u o nama. U se i u svoje kljuse. Ne treba da se leti previše i ne treba biti arogantan. To je apsolutno zabranjeno. Treba biti čvrsto sa nogama na zemlji. To je recept za uspeh", objasnio je Piksi

