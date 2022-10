SRBIJA JE IMALA SREĆE NA ŽREBU - Orlovi saznali rivale na pohodu za prvo Evropsko prvenstvo posle 24 godina!

Izabranici Dragana Stojkovića Piksija su pre žreba bili svrstani u drugi šešir, a prvi rival koga su dobili bio je Mađarska iz prvog šešira. Potom su izvučeni Crna Gora, Bugarska Litvanija.

Žreb, uživo:

Grupa A: Španija, Škotska, Norveška, Norveška, Gruzija, Kipar

Grupa B: Holandija, Francuska, Republika Irska, Grčka, Gibraltar

Grupa C: Italija, Engleska, Ukrajina, Severna Makedonija, Malta

Grupa D: Hrvatska, Vels, Jermenija, Turska, Letonija

Grupa E: Poljska, Češka, Albanija, Farska Ostrva, Moldavija

Grupa F: Belgija, Austrija, Švedska, Azerbejdžan, Estonija

Grupa G: Mađarska, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Litvanija

Grupa H: Danska, Finska, Slovenija, Kazahastan

Grupa I: Švajcarska, Izrael, Rumunija, tzv. Kosovo

Grupa J: Portugal, Bosna i Hercegovina, Island, Luksemburg

12.25 - Počeo je žreb!

Trenutno se objašnjavaju pravila i samo izvlačenje će uskoro početi.

Less than 60 minutes to go! ⌛️



Who are the team to avoid?#EURO2024 pic.twitter.com/ucutbkrTPY