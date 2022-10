TOTALNA OFANZIVA NA SRBINA: Juventus želi Sergeja po hitnom postupku do januara

Ugledna italijanska "Gazeta delo Sport" objavila je da je Juventus čvrsto rešio da već u januaru dovede srpskog reprezentativca Sergeja Milinkovića-Savića.

Poznati list je oko ponoći objavio udarnu vest: "Napad na Milinković-Savića: Juve želi da ga ima u januaru!"

Juventus will try to sign Sergej Milinkovic-Savic in January.



Don’t know if it was legit or not but there were rumours about Arsenal being interested during the last summer window. It’s the kind of player who could rise the level of the team. Hope we’ll try to lure him. https://t.co/7ufYtitxPH