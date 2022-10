NISU MOGLI DA VERUJU ŠTA VIDE! Evo zašto se ceo stadion pun Mađara šokirao kada je video šta 'delije' rade

Podsetimo, Ferencvaroš je savladao Crvenu zvezdu posle pravog fudbalskog trilera, a on se odvijao i među pristalicama dva kluba.

U svetu navijača, zastava jedne grupe predstavlja njenu najveću vrednost. Kao u nekakvom ratu, najvažnija pobeda se postiže ako se suparničkoj grupi otme njena zastava, do čega se dolazi najčešće fizičkim sukobima, a znatno ređe krađama sa mesta na kojima zastava grupe stoji dok čeka da bude poneta na utakmicu. Ovo drugo se u u tifo-svetu smatra nečasnijom radnjom, ali svakako da se i taj gubitak smatra velikim udarcem za one kojima se nešto tako desi.

Imajući u vidu da je mađarska policija ovog četvrtka bila izuzetno dobro organizovana (pa i lukava) kada se radi o dolasku "delija", delovalo je do same završnice utakmice da neće biti nikakvih tenzija između pristalica beogradskog i budimpeštanskog kluba. Svako je, prosto, bodrio svoje ljubimce, sve dok...

Sve dok se među navijačima Zvezde nije pojavila glavna "huliganska" zastava Ferencvaroša.

Koju su "delije" onda i zapalile:

Pristalice mađarskog kluba bile su, najblaže rečeno, u šoku.

Jer, ovog četvrtka im ta zastava nije bila ukradena ili osvojena u tuči, već su je, na "sopstvenu navijačku sramotu" - izgubili pre četiri dana kada su igrali protiv Debrecina, takođe kao domaćini.

Nisu mogli ni da sanjaju huligani Ferencvaroša da su 9. oktobra zapravo "delije" bile te koje su im otele pomenuti znak identiteta, pa su na sve to - četiri dana kasnije Mađari koji bodre pomenuti klub morali da gledaju i kako im glavno obeležje gori:

Zvižduci skoro celog stadiona upućeni gostujim navijačima pretvorili su se i u pretnje, poletele su i baklje ka "delijama", koje su pevale da su "najjači, najjači", gledajući kako se skoro svi ostali na sportskom objektu u Budimpešti nerviraju zbog scene kojoj prisustvuju.

Na društvenim mrežama potom su počele da se pojavljuju i fotografije kako je pomenuta zastava izgledala pre nego što je pala u ruke Zvezdinih navijača, koji nisu u Mađarskoj dočekali da slave pobedu svog tima, ali jesu jednu "svoju", koja je izazvala gnev svih na stadionu.

News 💥

Crvena Zvezda captures the hooligan flag of Ferencvaros.



Crven Zvezda hooligans captured the flag after the Ferencvaros - Debrecen game on 09.10.2022



The photo is old but shows the flag that Ferencvaros lost. pic.twitter.com/k4hPA8DcV1