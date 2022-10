FENOMENALNA VEST! Mundijal je sve bliže, a Dragan Stojković Piksi i 'orlovi' će zbog ovoga biti oduševljeni

Situacija u kojoj se našao naš nacionalni tim naterala je selektora fudbalske reprezentacije Srbije, Dragana Stojkovića Piksija, da krene na dalek put, a sada su mu stigle odlične vesti.

Podsetimo, Srbija je 24. oktobra posle preokreta pobedila u Ligi nacija Švedsku uz tri gola Aleksandra Mitrovića, a upravo je on povređen u samoj završnici meča.

Njega je Lindelof oštro, s leđa udario po nozi i on je odmah potom zamenjen.

Nedugo zatim, tokom TV prenosa, bilo je prikazano kako Mitrović u društvu (takođe zamenjenog, ali ne i povređenog) kapitena Tadića sedi na klupi za rezerve.

I, tu je moglo da se uoči da je oko skočnog zgloba našeg najboljeg reprezentativnog strelca svih vremena velika kesa s ledom:

Iako je Mitrović "stisnuo zube" i tri dana kasnije zaigrao protiv Norveške, čak i postigao gol kojim je ozvaničio prolazak Srbije u elitnu, "A" diviziju Lige nacija, situacija s njim uopšte nije bila dobra.

Naime, Mitrović je odmah potom, na meču Premijer lige protiv Njukasla, obnovio povredu pomenutog skočnog zgloba.

Stojković je zato otputovao u London, želeči da se na licu mesta vidi sa najboljim strelcem u istoriji nacionalnog tima i da sazna nešto više o stepenu povrede napadača Fulama.

"Stojković i Mitrović su, između ostalog, razgovarali i o planu i programu za predstojeće Svetsko prvenstvo u Kataru", javio je tada FSS, dodavši da je "selektor Srbije na kraju poželeo Mitroviću da što pre sanira povredu i da nastavi sa odličnim igrama za Fulam".

🇷🇸 Селектор Драган Стојковић посетио је Александра Митровића у Лондону. 🔥 pic.twitter.com/KrDITWThY1 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 07. октобар 2022.

Dani su prolazili od 1. oktobra, kada je Mitrović igrao samo 36 minuta za klub, a nikakvih povoljnih vesti o njemu nije bilo.

Do danas.

Dve sedmice posle povrede, dve sedmice od strepnje mnogih srpskih navijača "da li će 'Mitar' moći da igra na Mundijalu?!" stigla je ohrabrujuća vest iz Londona.

Trener Fulama, Marko Silva, obelodanio je da je Mitrović danas prvi put trenirao s ekipom, koja se sprema za subotnji duel s Bornmutom u Premijer ligi.

- Njemu je bolje. Naravno, odradio je zagrevanje s ekipom (danas prepodne), uradio neke vežbe s njima, ali je sam trening više bio strategija za meč. Ipak, mogu da vam potvrdim da je ovo bio prvi put posle dve i po nedelje da je on odradio trening s ekipom. Sada sve proveravamo, najviše kako se on sam oseća. A to ćemo ponoviti i uveče, kada ćemo i doneti odluku da li će se naći u protokolu za utakmicu. Na to će uticati i popodnevni trening, a onda ću se sastati sa medicinskim delom stručnog štaba, kao i mojim saradnicima, pa će biti doneta odluka - otkrio je Silva.

Mitrović je za "kotidžere" na osam premijerligaških mečeva ove sezone dao već šest golova, što je dvostruko više nego njegov učinak iz sezone 2020/2021, kada je s Fulamom ispao u Čempionšip.

Fulam i Bornmut su upravo u drugoj ligi igrali dvaput prošle sezone, oba puta je bilo 1:1, a rival Mitrovićeve ekipe je neporažen u poslednjih pet utakmica, otkako je došlo do smene trenera Skota Parkera, koga je odlično odmenio Geri O'Nil, zasad još uvek "privremeno rešenje". Nema sumnje da će Mitrović, ako i zaigra protiv starih znanaca, imati ozbiljan zadatak, jer ovo više ne deluje kao isti tim koji je u avgustu izgubio od Liverpula sa 9:0, već kao ozbiljna ekipa, koja je u poslednjih pet utakmica ostvarila tri remija i dve pobede u Premijer ligi. Sam Fulam je tik iza osmoplasiranog Bornumuta, deveti, sa jednim bodom manje - 11, ali uz tri poraza u poslednje četiri utakmice.

Fudbalska reprezentacija Srbije - raspored mečeva

Srbija će na Mundijalu, koje je na programu od 20. novembra do 18. decembra, igrati u grupi sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom.

Prvu utakmicu na Mundijalu Srbija igra protiv Brazila 24. novembra. Sledi meč protiv Kameruna, 28. novembra, te protiv Švajcarske, 2. decembra, čime Piksijeva ekipa završava s nastupima u grupi, a ako bude među dve najbolje selekcije - ide u osminu finala.

U prvoj rundi sledi ukrštanje "naše" sa grupom H, u kojoj su Portugal, Gana, Urugvaj i Južna Koreja, a potom u četvrtfinalu sa najboljim iz jednog od dva ukrštanja koja će dati grupe E i F u kojima su Španija, Kostarika, Nemačka i Japan, odnosno Belgija, Kanada, Maroko i Hrvatska.

Pre svega toga je prijateljski meč 18. novembra protiv Bahreina u Rifi, koji je jedina preostala provera "orlova" do šampionata planete.

