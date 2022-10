ŠOK OBRT! Srbin koji je optužen da je nožem napao trenera, brutalno pretučen ZAVRŠIO U BOLNICI

Pre samo dva dana pojavila se informacija da je srpski internacionalac Bojan Đorđić koji nastupa za češkog drugoligaša Varnsdorfa na treningu napao trenera golmana i da je izvadio nož i hteo s njim da se obračuna.

Međutim, došlo je do velikog obrta u priči. Đorđić nije završio u policiji, već u bolnici na operacionom stolu, pošto je pretučen. NJegov menadžer Ilija Majstorović, inače Hrvat je za tamošnje medije rekao da je njegov klijent pretučen i da je ustvari njega napao trener Porkal.

- Bojana znam osam godina, od tada sam mu menadžer, upoznali smo se kad je igrao za Bukovlje kraj Slavonskog Broda, u petom rangu hrvatskog fudbala. Odveo sam ga u Češku, bio je u nekoliko klubova i stigao do prve lige u Liberecu. Ja sam Hrvat, on je Srbin, ali uvek smo mali savršen odnos. U Češkoj je skoro nemoguće uspeti ako ne potpišeš za neke od ključnih menadžera koji drže i trenere i igrače, iako su mu nudili nije hteo da ode od mene - priča Majstorović i nastavlja:



- Takvo stanje u češkom fudbalu odgovor vam je na pitanje zašto češka reprezentacija nije ni izbliza što je bila nekad. Igra se po vezama, a ne po kvalitetu. Ove sezone Đorđić je u drugoj ligi dao šest golova u devet utakmica, potom je propustio pet nastupa što je krenulo od povrede. Trener Miroslav Holenak mu je u tri navrata govorio: - Spremi se, sad ćeš igrati. I nikako da ga uvede. Na poslednjem susretu Bojan mu je nešto dobacio. Na sledećem treningu trener mu je rekao. Ti si mene poslao u onu stvar Bojan iskreno odgovorio, jesam, zato što sam se triput spremio da uđem i nijednom nisam dobio priliku. Trener mu je na to odbrusio, za tebe nema treninga. Bojan je izgubio živce i napucao loptu. Tada je planuo trener golmana, verbalno su se zakačili, da bi skočila dvojica igrača, Ukrajinac i Čeh i uhvatili Bojana. Oni su ga držali, a trener golmana ga je udarao šakama i nogama dok je ležao na zemlji. Tačno tako je bilo, to je istina, iza toga stojim. Ozbiljno su ga povredili zbog čega podnosimo tužbu, a imamo i svedoke.

- Ekipa je otišla na trening, a Bojan se umio jer je bio krvav i nesvestan koliko je povređen, išao za njima. Pritom je uzeo nož i stavio ga ispod majice da se odbrani bude li ponovo napadnut. Samo je hteo da odradi trkački trening. Međutim, kako mu nije bilo dobro pao je nakratko u nesvest, našli su ga ošamućenog sa nožem i pozvali policiju. Ona ga je odmah privela i zadržala 24 sata. Advokat ga je izvukao i doveo u bolnicu.

Majstorović kaže da niko nije podigao opužnicu protiv njegovog klijenta.

- Nije, zasad nije, videli su da je on povređen, a niko drugi nije. Time im je bilo jasno da sa pričom kako je Bojan napadač nešto nije u redu. Šta sam ja prošao s igračima kao menadžer, to je za holivudski triler, ali voleo bih da se objavi kako Bojan nije nikoga napao nego je nož uzeo da se odbrani ako ponovo bude napadnut, a priča o pištolju je izmišljotina. Zvao me otac Diona Drene Belje, zvali su me drugi ljudi, pitaju šta se to dogodilo. Bojan je dao 15 golova u drugoj ligi, ove sezone šest, ali ovde u Češkoj menadžeri sastavljaju ekipu. I još se čude kad se ti tome čudiš, kažu pa to je normalno - odlučio je da otvori dušu Ilija Majstorović koji godinama živi u Češkoj.

On je otkrio da je jedan albanskih igrača od velike pomoći Đorđiću.

- Javio se albanski internacionalac Andrea Memrija, koji je veliki Bojanov prijatelj. On je našao advokata, koji pomaže mom klijentu da istera pravdu, jer ovo što su mu uradili nije pošteno. Sakrili su istinu. I otac od tog momka se javio, on je sa Kosova, pitao je koliko treba novca da se pošalje ili šta god treba.

