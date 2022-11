Pravila za navijače u Kataru: Previše golog tela rizično, droga nikako, alkohol ne može bilo gde i bilo kad

Ovo bi trebalo da pričitaju svi koji planiraju da se upute na Mundijal

Odbrojavanje je počelo...

Manje je od dve nedelje ostalo je do početka Svetskog fudbalskog prvenstva, a agencija AFP priprema brojne navijače na ono što ih čeka u Kataru u vezi svim pojedinostima i informacijama od značaja za sve koji se upute u ovu državu - od konzumacije alkohola, seksa, oblačenja ili ponašanja.

Jer, u Kataru se ništa ne sme olako uzeti zdravo za gotovo, zakoni koji važe u većini zemalja ne važe u Kataru ili su drugačiji, čitajte strožiji, pa je vrlo važno znati kako se ponašati tokom boravka za vreme Mundijala.

Put, boravak, smeštaj navijača i organizacija puta

Od 1. novembra u Katar smeju ući samo osobe sa ulaznicama za utakmicu, u pratnji do tri gosta, koji moraju platiti naknadu od 500 katarskih rijala (140 eura), što je obvezno za sve osim za decu mlađu od 12 godina. Na kraju grupne faze 2. decembra više neće biti potrebna karta za ulazak u zemlju, prenosi AFP-ov tekst, 24sata.hr.

Sa druge strane, i dalje će biti obvezna onlajn registracija za dobijanje "Hayya" kartice, koja služi kao viza. Takođe će postojati naknada od 500 rijala za starije od 12 godina. Za gledaoce koji ostaju duže od 24 sata obavezan je smeštaj, rezervisan na službenoj platformi organizatora ili negde drugde.

Pitanje svih pitanja za navijače - gde, kako i kad se može piti alkohol?



Konzumacija alkohola je legalna za nemuslimane starije od 21 godine, ali je strogo regulisana. Zabranjeno uneti u prtljagu, čak i kupljenu fri šopu. Stanovnici ih mogu nabaviti u posebnoj prodavnici koja nije otvorena za posetioce.

Gledaoci mogu piti u većini međunarodnih hotela, gde malo pivo ili čaša vina koštaju oko deset evra, a koktel više od 15 evra.

Pivnice će biti otvorene oko stadiona od tri sata do 30 minuta pre početka utakmica. Ponovno će se otvoriti sat vremena nakon poslednjeg zvižduka. U glavnoj Fifa "fan zoni" konzumacija alkohola biće moguća tek od 18.30 sati, a u ostalim zonama za navijače, od kojih će se u nekima plaćati ulaznica, pravila će se razlikovati.

Droga - nikako!

Droga je takođe ilegalna u Kataru, a očekujte oštre sankcije poput zatvora, novčane kazne ili proterivanja za posedovanje čak i malih količina. Predstavništvo Sjedinjenih Američkih Država takođe preporučuje raniju proveru ličnih lekova za medicinske tretmane, "posebno jakih stimulansa i lekova protiv bolova", jer su neki od njih zabranjeni. Takođe se preporučuje da se ne uvozi svinjsko meso ili proizvodi koji se mogu "shvatiti kao pornografija" (videozapisi, seks igračke).

Žene mogu da odahnu, neće morati da se "umotavaju" zbog strogih zakona.

Hidžab nije obavezan za žene, a sa druge strane, preporučuje se da se svi u javnosti oblače "skromno", tojest da se pokriju od ramena do kolena. U službenim zgradama ovo se pravilo primenjuje, a na mestima koja posećuju turisti to se ne poštuje. S obzirom na temperature (15 do 30 stepeni) i korišćenje klima uređaja, preporučuje se i nošenje toplije odeće.

Seks, LGBT? Saveti, smernice.

Seks van braka zabranjen je "na papiru", ali zdravstvene službe neće tražiti od žena kojima je potrebno lečenje potvrdu da li su braku, čak i ako su trudne. Ambasade preporučuju da se žrtve seksualnog zlostavljanja obrate svojim konzularnim službama pre nego to prijave katarskim vlastima, piše 24sata.hr.

Uprkos zakonima koji kriminalizuju istospolne seksualne odnose, stranica sa kartom "Hayya" uverava da ne postoje "nikakva ograničenja" koja sprečavaju "nevenčane prijatelje različitog pola ili parove (uključujući LGBTQ+) da ostanu u istoj prostoriji".

- Privatnost u Kataru se naširoko poštuje - napominje britansko konzularno predstavništvo. Ipak upozorava, kao i organizatori, da se javno iskazivanje ljubavi, bez obzira na pol ili seksualnu orijentaciju "može smatrati uvredljivim".

- Aktivnosti poput protesta, okupljanja velikih grupa, verskog promocije ili zagovaranja ateizma i govora koji kritikuju katarsku vladu ili islam mogu biti kazneno gonjeni - saopštila je američka ambasada u Kataru.

Zastave duginih boja dobrodošle

FIFA ponavlja da su zastave duginih boja dobrodošle na stadionima, ali Katar je pozvao na oprez ako se nose izvan stadiona. Zabranjeno je i fotografisanje ljudi bez njihove dozvole, kao i državnih i vojnih institucija i gradilišta, kao što je zabranjeno bacanje smeća i pljuvanje po ulici. Konzularni centar otvoren je do 25. decembra u središnjoj četvrti "West Bay", ispred metro stanice DECC.

Saobraćaj, konekcija, transport navijača do stadiona i vakcinalni status

Katar, koji "očekuje saobraćajne gužve", preporučuje posetiocima da preferiraju javni prevoz, koji je besplatan za vlasnike karte s "Hayya" karticom. Metro opslužuje pet od osam stadiona, te će biti otvoren od 6 ujutro do 3 ujutro svakog dana osim petka, kada neće raditi pre 9 sati. Frekvencija autobusa biće pojačana do stadiona, aerodroma, određenih smeštajnih objekata i glavnih navijačkih zona.Dostupni su i taksiji i VTC-ovi. Na pojedinim saobraćajnicama trake su rezervisane za autobuse, taksi vozila, medicinska i službena vozila. Oni koji ih neovlašćeno posuđuju rizikuju kaznu od 500 rijala (140 EUR). Za ulazak u Katar nisu potrebni ni vakcina, ni PCR, ni antigenski testovi. Također nije potrebno preuzeti Ehterazovu aplikaciju za praćenje, koju zahtevaju samo zdravstvene ustanove.

Maska je takođe obavezna samo u zdravstvenim ustanovama. Na licu mesta nije potrebno raditi test, osim u slučaju simptoma ili neposrednog kontakta sa zaraženim. Svako tko bude pozitivan moraće na pet dana u samoizolaciju, a potom pet dana da nosi masku.

Posetiocima su dostupne sve bolnice, medicinski centri, klinike i apoteke, a hitna zdravstvena nega je besplatna u javnim bolnicama za vlasnike "Hayya" kartice.

Broj telefona za hitne slučajeve u Kataru je 999, a posebna medicinska linija za pomoć biće dostupna na broju 16000.