Gudelj i Đuričić pred Brazil: Mi smo spremni, Saudijska Arabija dokazala da je sve moguće na Mundijalu

Pratio se i poraz Argentine...

Fudbalska reprezentacija Srbije još jednom je održala konferenciju za medije, dva dana pred prvi meč na Mundijalu protiv Brazila, a ispred Orlova izašli su Nemanja Gudelj i Filip Đuričić.

- Sigurno da možemo i više nego do sada. Znamo naše kvalitete, na dobrom smo putu, nalazimo se u trenutku kada bismo mogli da zahtevamo od sebe da pokažemo celom svetu i Srbiji da možemo na Mundijalu da uradimo lepe stvari. Gledamo utakmicu po utakmicu, imamo veru u sebe, atmosferu koja je na vrhunskom nivou. Želimo da stignemo što dalje. Očekivanja navijača su nam dodatni motiv, jer mi smo to zaslužili igrama koje smo prikazali do sada. Sve je to zasluženo - rekao je Gudelj.

Veznjak tvrdi da je srpska selekcija srpemna za Južnoamerikance.

- Biće teška utakmica, Brazil je veoma dobar tim sa dosta kvalitetnih igrača. Mi smo spremni, verujemo u sebe, dokazali smo to više puta do sada i jedva čekamo da im se suprotstavimo. Ne znamo ništa o dilemama u njihovom sastavu, jer je ceo naš tim fokusiran na nas: kako ćemo mi igrati, napadati, braniti se“.

Pratio se i poraz Argentine.

- Meč Argentine i Arabije je dokaz da sve može da se desi na Svetskom prvenstvu i zato je tako lepo igrati na ovom takmičenju. Mister me je pozvao, na spisku sam igrača za Mundijal, tu sam da dam sve od sebe kao i uvek kada je reprezentacija u pitanju. Velika je čast igrati za Srbiju, pogotovo na ovom nivou, na prvenstvu sveta naglasio je Gudelj.

Obojica su priznala da im je rodbina poručila da "što duže ostanu", tj. kasnije se vrate, usled priželjkivanih uspeha, a Đuričić je deo obraćanja posvetio i sjajnim brazilskim golmanima:

- Sa Edersonom sam igrao u Italiji, a Alisona poznajem. Znamo mi njihove i kvalitete, ali i mane.

Đuričić je upitan i da li je ekipu osokolio senzacionalni uspeh Saudijske Arabije protiv Argentine i šta misli, ko je najtanja karika u snažnoj ekipi Brazila:

- Neće (nam) biti nimalo lako, ali, (pobeda Saudijaca) nam daje tu neku nadu da je senzacija moguća. Što se tiče Brazilaca, njihove "najslabije karike" su, navodno, bekovi, ali to su igrači Juventusa. Ako je to najtanja karika, onda to nije nimalo lepo za nas. Ali, sigurano da i oni imaju mane i pokušaćemo da ih napadnemo tu gde su najtanji. Ali, opet, da li su im baš bekovi najslabiji deo tima... ne bih otkrivao - rekao je reprezentativac Srbije.

