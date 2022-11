KRALJ SAUDIJSKE ARABIJE PROGLASIO NACIONALNI PRAZNIK! Preokret protiv Argentine ZAUVEK U ISTORIJI (FOTO)

Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije priredila je senzaciju pošto je posle preokreta pobedila Argentinu 2:1 u prvom kolu Mundijala u Kataru.

Koliko je za narod u ovoj azijskoj zemlji veliki trijumf nad "gaučosima", najbolje govori odluka kralja Salmana da proglasio nacionalni praznik.

Saudi Arabia's King Salman has announced a public holiday for tomorrow after their win against Argentina at the World Cup! 😱 pic.twitter.com/wyz7uOLoY1