Pratite poslednje obraćanje selektora Dragana Stojkovića i kapitena Dušana Tadića pred okršaj sa Brazilom u prvom kolu grupe G na Mundijalu u Kataru.

Piksi o poređenju sa reprezentacijom Hrvatske iz 1998. godine

"Hrvati i mi. Hrabrost... Ima malo i znanja, majku mu. Nije samo hrabrsot važna, treba znati gurati loptu. Ova generacija igralča nema čega da se boji. ovo je igra 10 na ‚10 ako ne dbiješ crveni karton. Niko nema krila da leti dana, jedna lopta, jedan teren, 10 sa jedne, 10 sa druge,. Sa tim mentalitetom moći će mnogo, važna je volja, želja, važno je fudbalsko umeće. Inteligencija pravi razliku. Mi takav fudbal hoćemo da igramo, sa hrabrosti, respektom prema protivniku, ali repsektuješ i sebe. To je najvažnije".

Kostić pod znakom pitanja!

"Što se tiče Mitrovića, on u poslednja tri do četiri dana radi sa ekipom. Ne oseća bol i to je u svakom slučaju dobra vest. Kostić je pod velikim znakom pitanja. Vuče jednu povredu od poslednje utakmcie Juventusa. Oni ga forsiraju, kao da nemaju desnu stranu, samo levu stranu. Ovo vam pričam iskreno, tako je", otkrio je selektor.

Tadić o atmosferi u timu

"Uvek sam nasmejan. Srećan sam što sam ovde. Otkad je Mister Stojković došao svi smo nasmejani, nikada nije bilo ovako, atmosfera je prava. Hoćemo da uživamno i i da se predamo momentu", poručio je kapiten Srbije.

Znam tim za Brazil!

"Znam tim koji će sutra igrati, ali bilo bi nepzbiljno da kažem. Da je Tite rekao svoj tim, ja bih vam otkrio. Da ćemo igrati sa napadačem, igraćemo. Sigurno", rekao je uz osmeh Stojković.

Najteža grupa na Mundijalu

"Jeste ovo je najteža grupa, Srbija nije imala sreće. Možda je Brazil favorit, slažem se sa tim. Meč između Srbije i Švajcarske biće interesantan, repriza onoga od pre četiri godine. Srećan sam što ćemo igrati sa Švajcarskom da budme iskren", kaže Piksi.

Piksi veruje u plasman u osminu finala

"Postoji razlika između ovog turnira i onog u Rusiji. Tamo smo sa Brazilom igrali treću utakmicu, ovde prvu. Moji igrači su zreliji, imaju veće samopouzdanje jer su igrali Svetski kup pre četiri godine. Ovo je opet novi izazov, ali ovo je turni, matematika je egzaktna nauka. Možete da imate četiri ili šest bodova i da prođete, a sa tri teško... Daćemo sve od sebe ovaj put da se kvalifikujemo za sledeću rundu", kaže selektor.

Tadić o dragocenom iskustvu iz Rusije

"Ovde je dosta igrača sa prošlog SP, imaju dragoceno iskustvo. U najboljim su godibnama, neka se prepuste i uživaju, neka rade ono što su dosad radili i neće biti problema", poručio je kapiten Orlova.

Piksi otrkio kako slobodno vreme u Kataru

"Kada sam sam ne razmišljam o fudbalu, tako se koncentrišem na stvari koje će doći. Sve je upakovano, ono što nas očekuje. Nisam pod stresom, osećam se ponosno da sam svioju malu Srbiju doveo u Katar. Čimi me srećmoim biti među 32 ekipe na svetu, ovde, to je velika stvar. Nije bitan samo Brazil, bitni su Kamerun i Švajcarska. Ovo je turnir, idemo iz utakmice u utakmicu. Imamo devet bodova na stolu, učinićemo sve da ih što više prikupimo i da odemo u drugi krug. Za to se spremamo i tonam je cilj. Brazil jeste važna utakmica, ali nije važnija od Kameruna ili Švajcarske. Mentalno moramo biti spremni, da imam zdrave igrače i onda neće biti problrema, ostvarićčemo cilj zašto smo ovde. Sama činjenica da smo ovbde me čini srećnim. Zamislite, jedna Italija sedi kući i gleda TV. Italija!! Ali, to je život", rekao je selektor.

Podrška porodice

Selektor je oduševljen porukom podrške koju je dobio od svoje unuke Indije Rouz.

"Porodica je jedan od glavnih faktora za koje živimo i rtadimo.- Onio nas teraju napredd. Moja je prodica stigla u Dohu i ta poruka mnogo znači. Indija Rouzt mi je otpevala pesmu poželela najbolje, potrudićemo se da je ne razočaramo. Imam četiri unuke mnogo mi znači", rekao je selektor.

Podrška najbližih važna je i kapitenu Tadiću.

"Porodica mi mnogo znači, oni nas motivišu, posebno u teškim momentima. Oni nam daju dodatnu energiju, to je najvažnija stvar na svetu", dodao je Tadić.

Piksi o navodnoj špijunaži

Novinar Gazete zamolio je Piksija da prokomentariše vest da je Brazil dronom snimao treninge Srbije.

"Ne verujem da su nas gledali, oni su fudbalsdka velesila. Mi nismo u tom rangu. ne verujem da su slali dron, vole novinari malo da izmišljaju. Mislim da je to jedna dezinformacija", kaže selektor Srbije.

Dušan Tadić o okršaju sa Brazilom

"Brazl je veliki tim, ali imaju i kolektiv. Složio bih se sa našim selektorom, oni jesu favoriti, ali mi smo ubvek koncenbtirsni na sebe. Fokusirani smo na nas, želilkomo da pokažemo jednu dobru Srbiju, da obradujemo naš narod", poručio je kapiten Srbije.

Piksi o Brazilu

"Brazil je tim koji ima kvaliteten igrače, Vinisijus, Nejmar... Tri napadač plus Nejmar. Ali, da ponovim, nije nas briga kako igra Brazil, već kako igra Srbija. Potrebno nam je da bvudemo koncentrisani celu utakmicu i da pokušamo da ih zaustavimo na inteluigentan način, nećemo da trčimo za njima, to nije moj stil fudbala. Biće veoma teško, ali postoji mogućnost da ih pobedimo" poručio je Piksi.

Ne bojimo se nikoga!

"Sutra očekujem dobru Srbiju, koja će biti hrabra i naporaviti dobar rezultat. Brazil je veliki tim, jedan od najboljioh na svetu, ima zlatnu generaciju u ovom trenutku. Očekujem jednu tešku utakmicu, pokušaćemo taktičkim i tehničkim osobinama da budemo dobar rival Brazilu. Počinjemo sa 0:0, Brazil ima šansu da pobedi, ali i Srbija ima šansu da pobedi,. Ne bojimo se nikoga na ovom svetu", poručio je selektor Srbije!

Piksi otrkio sastav Brazila!

Piksi izdiktirao sastav Brazila, iako selektor Tite to nije zeleo da uradi na konferenciji koju je imao pre nase reprezentacije

"To su legalna i legitimna pitanja za ovakve prilike, ali nijedan trener vam neće reći u kom sastavu će igrati. Mi znamo 99 odsto ko će igratio, ali to ne menja bilo šta. Što se tiče našeg tima, dobro smo radili ovih nekoliko dana, adaptirali se na klimu i život u Kataru. Stanje je zadovoljavajuće, jedino je Ksotić pod znakom pitanja za sutrašnju utakmicu. Otrko sam vam nešto" rekao je Piksi.

14:17 - Konferencija je počela! Piksi stigao u salu sa osmehom na licu. Našalio se sa devojkom koja je u najavi konferencije jedva izgovorila njegovo ime i prezime: "Bravo", rekao je Stojković uz osmeh na licu.

