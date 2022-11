BRAZIL JE MAŠINA, ORLOVI GLAVU GORE! Poraz na startu Mundijala od moćnih KARIOKA! MAJSTORI, VIDIMO SE OPET! (FOTO+VIDEO)

Brazil je bio previše jak za Srbiju!

Naši fudbaleri porazom su počeli Svetsko prvenstvo. Brazil je slavio sa 2:0 (0:0) golovima Rišarlisona u 63. i 74. minutu.

Presudio je kvalitet rivala. Da budemo potpuno pošteni. Bolja ekipa je slavila. Srbija je pružila maksimum. Ne može da se zameri izabranicima Dragana Stojkovića na fantastičnoj borbenosti, ali za nešto više očito nismo bili spremni. Nejmar i drugovi su dominirali gotovo čitav tok meča. Lomili su Srbiju i na kraju je slomili posle sat vremena igre.

Delovalo je na momente da možemo do čuda, ali to je više bila želja nego realnost.

Početak meča obeležilo je sramno suđenje iranskog arbitra! Neverovatno koliko je podlegao pritisku tome što sudi meč Brazilcima. Jedan više nego lagan prekršaj Pavlovića nad Nejmarom sankcionisao je žutim kartonom!? I to već posle sedam minuta... A, onda Paketin brutalan start nad fudbalerom Srbije nije kaznio kartonom.

Orlovi su izašli hrabro na teren. Nisu se uplašili imena rivala, čekali su svoju priliku da napadnu i svaki put kad bi bili u prilici da ugroze gol rivala to bi i radili.

U nastavku, ipak, nismo imali snage. Pritisak rivala bio je sve jači. Nagrada za to došla u vidu dva gola Rišarlisona. Prvi posle odbitka Vanje Milinković-Savića, a drugi posle prave magije i sjajno uhvaćenog voleja sa desetak metara.

Prava je šteta što par minuta posle prvog gola rivala nismo izjednačili. Posle kornera stvorila se gužva pred golom Alisona, ali nikog nije bilo da "ćušne" loptu u mrežu.

Brazil je baš, baš jak. Čini se da je pokazao najviše od svih selekcija dosada na Mundijalu. Orlovi moraju što pre da zaborave ovaj meč i da se posvete duelima sa Kamerunom i Švajcarskom. I dalje sve oko plasmana u drugu fazu držimo u svojim rukama.

TOK MEČA:

DRUGO POLUVREME

90. minut - Utakmica je produžena za 7 minuta

90. minut - Brazil je zaslužio pobedu, karike su pokazale klasu, Orlovi nemaju za čim da žale.

87. minut - Ponovo Rodrigo šutira iskosa sa leve strane, srećom preko gola.

84. minut - Mitrovića menja Maksimović, previše je prostora nazad, Brazil preopasan

82. minut - Fantastičan šut Rodriga prečka spašava Orlove!

79. minuta - Selektor Brazila Tite reagovao je izmenama, između ostalih Nejmar je napustio igru, zamenio ga je Antoni. Rišarlisona dvostrukog strelca menja Gabrijel Žezus

76. minut - Dominiraju Brazilci u ovim momentima, potpuno su se razigrali.

73. minut - Brazli duplira vođstvo

70. minut - Kakva šansa za Srbiju posle kornera, pokušavali su Vlahović, Milenković, ali lopta nije htela u mrežu, Markinjoš je izbacio loptu za gol linije.

67. minut - Opasna kontra Brazila, srećom okliznuo se Vinisijus u gol šansi

65. minut- Nova dvostruka izmena Dragana Stojkovića. Obe izuzetno ofanzivne umesto Mladenovića u igri je Lazovića, a Lukića je zamenio Dušan Vlahović!

63. minut - GOL,1:0, Rišarlison, Brazil je poveo i krunisao veliku inicijativu. Prošao je Nejmar, šutirao Rafinja, Vanja kratko odbio loptu, natrčao Rišarlison i pogodio mrežu Srbije.

60. minut - Kakav šut Sandra iz daljine, lopta pogađa stativu, velika sreća za Srbiju!

58. minut - Konačno opasnost pred golom Brazila korner za Srbiju, dobar centaršut , Brazilci krajnjim naporom otklanjaju opasnost.

57. minut - Dvostruka izmena kod Orlova umesto Gudelja u igri je Ilić, a Živkovića, Radonjić po desnoj strani.

54. minut - Nova šansa za Brazila, Sandro je uposlio Nejmara, srećom Brazilac nije dobro zahvatio loptu.

51. minut - Veliki pritisak Brazila, ređaju se šanse, Srbija sjajno odoleva.

49. minut - Kontra Brazila, Gudelj je zaustavio Nejmara u opasnoj situaciji i dobio žuti karton. Pokušao je Nejmar iz slobodnjaka ali je živi zid Srbije sjajno reagovao

47. minut - Velika greška golmana Srbije, ali se fantastično iskupio i skinuo zicer Rafinji

46.minut - Utakmica je nastavljena

PRVO POLUVREME

45. minut - Prvo poluvreme produženo je za minut

43. minut - Sjajna ideja Sergeja i pas za Tadića u prostor, ali prejaka lopta.

41. minut - Milenković je nespretnom intervencijom nakon dubinske lopte napravio šansu Vinijusu, srećom Brazilac se nije najbolje snašao

38. minut - Brazil opasan po desnoj strani, vrlo pokretljivi Rafinja, ali srpska odbrana sjajno reaguje ispred Rišarlisona

34. minut - Kakva prilika za Brazil, dupli pas Pakete i Rafinje, ovaj drugi izbija sam ispred Vanje, ali srećom šutira pravo u njega

30. minut - Brazil opasan u ovim momentima, nakon kornera i dobre akcije sjajmna intervencija srpskog golmana

27. minut - Fantastična lopta Tijago Silve za Viniusa u prostor ali Vanja Milinković - Savić istrčava i sjajnom rekcijom sprečava gol šansu.

25. minut - Kontra Srbije, Tadić je uposlio Mitrovića, ali Alison hvata loptu ispred srpskog golgetera

22. minut - Kazemiro je oprobao šut iz velike udaljenosti, brani Vanja Milinković - Savić

20. minut - Brazil je težište igre prebacio na polovinu Srbije, topovski udarac Nejmara iz daljine, pogađa Ričarlisona

16. minut - Srbija kontroliše ritam utakmice u ovim momentima

13. minut - Opasni Vinisius prošao je po levoj strani, Milenković šalje loptu u korner.

10. minut - Živković je centrirao iz povoljne pozicije, ali lopta nije došla do Mitrovića

8. minut - Orlovi ne žele da se brane, napadaju Brazilce,

6. minut - Iranski sudija prestrogo za prvi start, daje žuti karton Pavloviću

4. minut - Prva šansa za Brazil, munjevita akcija po desnoj strani Rafinja je zavrnuo, ali Veljković sjajno interveniše

3. minut - Srbija pokušava da visokim presingom poremeti pas igru Brazilaca

1. minut - Veliki obračun je počeo, Orlovi SREĆNO!

- Igrači su izašli na teren, sledi intoniranje himni

Naša reprezentacija je došla na stadion, a atmosfera među igračima je sjajna! Piksi je nasmejan ušetao na objekat koji prima 88.000 ljudi.

Fantastičnu atmosferu prave naši navijači! Očekuje se da imamo podršku više od 10.000 ljudi!

Reprezentativci Srbije su izašli na teren i Orlovi su puni samopouzdanja pred meč sa Brazilcima.

Da sumiramo: Odbrana je očekivana potpuno. Vezni red - takođe. Nažalost, Kostić nije spreman i zbog toga je na njegovo mesto došao Mladenović. Što se napada tiče, Piksi je iznenadio sve... Očekivalo se da Vlahović predvodi ofanzivu Orlova, ali je Stojković odlučio da u špicu, ipak, bude Mitrović.

Ovo definitivno znači da je Mitar potpuno spreman za ovu utakmicu i to nas sve raduje.

Poznati su sastavi! Dušan Vlahović počinje meč sa klupe. Aleksandar Mitrović je u startnih 11. To je veliko iznenađenje. Uz to, Kostić je na klupi, a na njegov mesto ušao je Mladenović.

SASTAVI:

Doha. Stadion: Lusail. Kapacitet: 88.000. Sudija: Alireza Fagani (Iran). Pomoćne sudije: Muhamadreza Mansuri (Iran), Muhamadreza Abolfazli (Iran).

BRAZIL: Alison - Danilo, Markinjos, Tijago Silva, Aleks Sandro - Kazemiro, Paketa - Rafinja, Nejmar, Vinisijus - Rišarlison. Selektor: Leonardo Tite.

SRBIJA (4-2-3-1): Vanja Milinković-Savić - Nikola Milenković, Miloš Veljković, Strahinja Pavlović - Andrija Živković, Nemanja Gudelj, Saša Lukić, Filip Mladenović - Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić - Aleksadar Mitrović. Selektor: Dragan Stojković.

Idemo sada najjače, "orlovi"! Fudbaleri Srbije večeras istrčavaju na teren stadiona Lusail sa samo jednom željom - da konačno savladaju moćni Brazil, najvećeg favorita za osvajanje Mundijala!

Neverovatno, ali na pobedu protiv Brazilaca čekamo 88 godina, pa valjda je sada došao red i da se to ostvari, da se cela nacija raduje. I možda sve može da stane u ono što je rekao Aleksandar Mitrović: "Da ne mogu možda da lete?" U tom stilu je pričao i selektor Dragan Stojković i jasno poručio da se Srbija nikoga ne plaši i da ne razmišlja o Brazilu kao o timu koga je nemoguće pobediti.

- Učinićemo sve da Srbija bude ponosna, u to ne sumnjajte. Ako bude neko bolji... Gledaćemo da mi budemo bolji u sledećoj utakmici. Biće to lep meč, neću da pričam o Brazilu, znamo kakav tim imaju. Nećemo se predati lako, uradićemo sve da im otežamo i da ih ometemo u tome da nas savladaju - izjavio je Piksi i dodao:

- Očekujem dobru Srbiju, koja će biti hrabra i napraviti dobar rezultat. Brazil je veliki tim, jedan od najboljih na svetu, ima zlatnu generaciju. Biće teška utakmica, pokušaćemo taktičkim i tehničkim osobinama da budemo dobar rival. Počinjemo sa 0:0, Brazil ima šansu da pobedi, ali i Srbija ima šansu da pobedi. Ne bojimo se nikoga na ovom svetu!

Imao je sjajan odgovor i na pitanje da uporedi generaciju Hrvatske iz 1998. sa ovom našom:

- Hrvati i mi. Hrabrost... Ima malo i znanja, majku mu. Nije samo hrabrost važna, treba znati gurati loptu. Ova generacija igrača nema čega da se boji. Ovo je igra deset na deset, ako ne dobiješ crveni karton. Niko nema krila da leti danas, jedna lopta, jedan teren. Sa tim mentalitetom moći će mnogo, važna je volja, želja, važno je fudbalsko umeće. Inteligencija pravi razliku. Mi takav fudbal hoćemo da igramo, sa hrabrošću, respektom prema protivniku, ali da poštuješ i sebe. To je najvažnije. Nisam pod stresom, osećam se ponosno da sam svoju malu Srbiju doveo u Katar. Čini me srećnim što smo među 32 ekipe na svetu, to je velika stvar. Nije bitan samo Brazil, bitni su i Kamerun i Švajcarska.

Kapiten Dušan Tadić je jedan od fudbalera Srbije na čijim plećima je najveći teret.

- Brazil je veliki tim, pun je sjajnih pojedinaca, ali imaju i kolektiv. Složio bih se sa našim selektorom, oni jesu favoriti, ali mi smo uvek koncentrisani na sebe. Fokusirani smo na nas, želimo da pokažemo dobru Srbiju, da obradujemo naš narod. Dolaskom Stojkovića insistira se na tome da imamo ideju, da dominiramo nad protivnikom. Jeste, inteligencija pobeđuje. Treba imati hrabrosti, borbenosti, agresivnosti, ali dobra lopta i dobar pas prave razliku. Naše je da slušamo, upijamo svaki savet i onda nema greške - poručio je Tadić.

