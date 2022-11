'ŠOKIRAN SAM!' TAKO JE KAKO JE...' Dragan Stojković Piksi ostao zatečen posle meča Srbija - Brazil: Ekipu nisam mogao da prepoznam!

Srbija i Brazil odigrali su izuzetno zanimljiv meč na Svetskom prvenstvu u fudbalu, a selektor "orlova", Dragan Stojković Piksi, u svom stilu je prokomentarisao epilog ove utakmice 1. kola Mundijala u Kataru.

Podsetimo, Srbija je izgubila od Brazila u Lusailu, pa joj ostaju još dve šanse, protiv Kameruna i Švajcarske, da osvoji bodove za plasman u nokaut fazu.

Selektor Stojković je ovako sumirao utiske neposredno posle poraza od "kariokoa":

- Mislim da je ključno to što smo drugo poluvreme ... u fizičkom smislu bili, da ne kažem, katastrofalni, ali to za mene jeste bilo iznenađujuće. Fizički smo potpuno pali, a Brazil je isuvuiše dobar da to ne bi iskoristio. Ono gde smo mi najači, ta igra dodavanja, jednostavno nje nije bilo u drugom delu. U prvom poluvremenu smo bili solidni, korketni, ali.. Postoje neke stvari koje mi imamo, a to je da se u nevreme dese povrede nekih ključnih igrača. A to je previše za ovaj tim. Imali smo tri rekonvalescenta, Vlahović, Mitrović i Kostić. To je nešto, u nevreme se desilo, bukvalno... došli smo ovde u takvom stanju i to je prava istina. Ali, bez obzira na to, Brazil je potpuno dominirao u drugom poluvremenu, tako da je pobedio zasluženo - rekao je Dragan Stojković za TV Arena sport.

Upitan da li mu je ovo bila najteža utakmica za taktičku pripremu, odmah je odmahnuo rukom:

- Ne radi se ovde o taktici. Meni je žao što smo pali u fizičkom smislu i što nemamo zdrave igrače. Jednostavno, nemamo. To je prava istina. Pred nama je period od par dana da se oporavimo i spremimo za utakmice koje odlučuju. Ja se iskreno nadam da ću moći da računam na Kostića. E, sad, šta će biti... Ko to zna. Ali, jedino tu ostaje ta... ta seta, što nismo onako kompletni. Inače bismo mogli da odigramo i te kako dobro protiv Brazila. Ali, tako je kako je.

Potom je Piksi istakao i sledeće:

- Onako smo fizički pali... Ekipu nisam mogao da prepoznam. Taj umor, mnogo utakmica, šta znam, suviše je to veliki benefit za Brazil koji ima igrače i doći će do toga da vas kazni. Dosa smo dobro izgledali u prvom poluvremenu, mislio sam da ćemo postići gol. Taj pad me je... Šokirao, ne znam. Mi smo jedna ekipa koja, ako nema tri udarne igle, čemu može da se nada? Imamo problem sa Mitrovićem, Vlahovićem i Kostićem, to je suviše za našu ekipu. Povrede su došle kada im nije vreme. Nismo imali sreće sa tim stvarima. Učinićemo sve da se odmorimo, ovaj poraz ne mora da znači ništa. Ako je za utehu, izgubili smo protiv Brazila, a video sam u prvih 45 minuta da možemo protiv njih. Bili su najbolja ekipa protiv koje sam vodio Srbiju samo u drugom poluvremenu, a kada imate rekovalescente u timu teško je. Žao mi je što Srbija nije bila u "ful" sastavu, onako kako znamo da odigramo, to mi je žao. Imamo vremena da ispravimo neke stvari, nikakva panika, nikakav stres, držimo sve u našim rukama, pobedićemo i idemo dalje! - uveren je Stojković.

Podsetimo, reprezentacija Srbije igra sledeći meč protiv Kameruna, u ponedeljak od 11 časova prepodne po našem, srednjoevropskom vremenu.

