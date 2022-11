(UZNEMIRUJUĆA FOTO) OTKRIVENO ZAŠTO JE NEJMAR PLAKAO! Imao je debeo razlog: OVA SLIKA SVE GOVORI!

Brazil je lagano pobedio Srbiju sa 2:0 u meču prvog kola Svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru. Iako nije postigao gol Nejmar je bio odličan, ali je dobio poštene batine.

Fudbaleri Srbije su čak devet puta faulirali Nejmara na meču, a na dosadašnjem toku Mundijala nije bilo više od prekršaja nad jednim igračem.

⚠️ | QUICK STAT



Neymar suffered 9 fouls against Serbia — no other player was fouled more than 5 times at #Qatar2022 so far.



A painful evening for the Brazil star. 🤕#BRASRB #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fivWvxKju5