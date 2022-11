'ZNAMO SVOJ CILJ I NEĆEMO SE PREDATI!' Piksi hrabri Orlove posle poraza od Brazila!

Selektor naše repreznetacije je posle poraza od Brazila istakao da ništa nije gotovo i da idu u naredna dva meča u pobedi

Fudbalska reprezentacija Srbije je poražena od Brazila sa 2:0, u prvom meču na Svetskom prvenstvu u Kataru, iako je odnos snaga na terenu pokazao i znatno veći rezultat. Posle meča je na konferenciji i Dragan Stojković Piksi izneo utiske.

Selektor Dragan Stojković je pričao o samom meču, ali i tome šta je uzrokovalo ovaj poraz.

- Mi smo negde bili u egal poziciji prvih 45 minuta, nisam video da su bili nešto toliko dominantni, ono što je za nas porazno, to je da smo fizički pali u drugom poluvremenu, Brazil je to iskoristio jer ima fenomenalne igrače - započeo je Piksi, pre nego što su krenula pitanja novinara.

Kakvu Srbiju možemo da vidimo protiv Kameruna i Švajcarske?

- Morate da je vidite drugačiju, ono što je za mene iznenađujuće jeste taj fizički aktor, nisam mogao da prepoznam svoj tim. Znate da smo puno povreda dobili u nevreme, i to kod igrača koji su udarne igle naše reprezentacije. Nažalost to je tako, moramo sa tim da se nosimo. Previše je da nemate potpuno spremne takve igrače.

- Brazil je top klasa, ali smo se nosili sa njima u prvom poluvremenu. Meni je samo žao što nemam 100 odsto Mitrovića, Vlahovića i Kostića, druga pesma bi to bila.

Srbija Brazil Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar

Foto: Tanjug/AP

Kako vam je bilo da igrate u ovakvoj atmosferi?

- Atmosfera je bila fenomenalna, i srpski navijači su bili sjajni, osetili smo njihovu podršku. Moja ekipa je bila potpuno fizički pala u drugom poluvremenu i ne znam zašto, to je veliko iznenađenje zbog mene i želim da saznam šta je razlog.

Da li ste gledali Kamerun - Švajcarska?

- Gledao sam, mi ovaj period moramo da iskoristimo da se odmorimo što je više moguće, neće biti nekog fizičkog rada previše, igrači su bili umorni, to me je iznenadilo. Ali znamo svoj cilj i nećemo se predati. Nije sramota izgubiti od Brazila, u prvom smo bili potpuno isti, u drugom su bili bolji i zasluženo su pobedili. Analiziraćemo igru Kameruna i Švajcarske i pripremićemo se da budemo daleko bolji nego večeras.

Razlozi fizičkog pada i mogu li da ovi igrači budu spremni?

- Moramo dobro da razmislimo što se tiče sledeće utakmice i moraće da igraju zdravi igrači. Pričao sam sa igračima, rekli su mi da je sve ok, ali ispostavilo se da nije bilo tako. Moraćemo da tražimo neka nova rešenja, ali ima vremena da donesemo odluke koje su dobre za tim. To je jednostavno tako, treneri kada imaju takve probleme, moraju da ih prihvate da je tako, nemamo magične doktore koji rešavaju za dva dana povrede. Šteta, večeras bi bila drugačija pesma da su mi igrači zdravi, ali nije sramota izgubiti od Brazila.

- Mi smo ovde jedna od 32 ekipe na planeti, i to je veliki uspeh, srećni smo zbog toga. Ali ne osećam neku posebnu emociju, bio sam hiljade puta na ovakvim stadionima i u ovakvim atmosferama, ne može ništa da me impresionira toliko, to je fudbal.

Vaši igrači su se često žalili, dobijali su i žute kartone, šta je razlog?

- Ja nisam primetio to, da su se previše žalili na suđenje. Ali mislim da to nije uticalo na igru, bili su normalni faulovi, ali nisam zaista video ništa. Mislim da je bila fer i korektna utakmica, nisam video ništa loše od strane igrača, zaslužena pobeda za Brazil i mi se fokusiramo na Kamerun i nadam se da ćemo imati zdrave igrače.

