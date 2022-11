BRUTALNA PORUKA MATEJE KEŽMANA ORLOVIMA: Momci, nema depresije, zaboravite Brazil - ŠTO PRE, a onda...

Nadala se javnost u Srbiji da četa Dragana Stojkovića može da priredi iznenađenje u prvom meču Svetskog prvenstva u Kataru, međutim Orlovi su poraženi od moćnog Brazila rezultatom 2:0 (0:0).

Fudbaleri Srbije bili su borbeni tokom svih 90 minuta, pokazali su srčanost po ko zna koji put, ali ipak, kvalitet je presudio.

Proslavljeni srpski fudbaler Mateja Kežman rekao je da se Orlovi u meču protiv Brazila nisu obrukali.

- Smatram da smo svi malo izašli iz neke realnosti zbog zasluga Piksija i ovih momaka koji su nam u poslednjih nekoliko godina doneli mnogo radosti i odigrali nekoliko fenomenalnih utakmica protiv možda i najvećih selekcija sveta, pogotovo meč u Portugalu kada smo uspeli da obezbedimo plasman na Svetsko prvenstvo. Kolektivno smo svi stekli utisak da možemo ravnopravno da se nosimo sa Brazilcima, koji u ovom momentu odskaču od svih jako puno. Sada, kada se na kraju sumira utisak, odigrali smo jednu sasvim korektnu utakmicu protiv jednog takvog protivnika kao što je Brazil. Nismo se obrukali, pokazali smo da i dalje možemo da igramo fudbal, ali da u ovom momentu sa raznim kadrovskim problemima više od ovoga nismo mogli - rekao je Kežman i potom dodao:

- Ne bi trebalo praviti neke velike analize jer se radi o jednoj vanserijskoj ekipi, ovi momci predstavljaju jednu od najboljih selekcija Brazila u proteklih nekoliko godina, što će se sigurno u narednim nedeljama i pokazati. U tom nekom smislu, svi smo doživeli neko malo razočarenje, ali potpuno neopravdano. Mi smo jedna mala zemlja koja ne može da trpi luksuz neigranja važnih igrača. Da je Mitrović bio u svojoj prepoznatljivoj formi, Vlahović takođe, kao i da smo imali zdravog Kostića, smatram da bismo mogli da se nosimo sa njima na neki malo drugačiji način.

Iako su navijači očekivali da će Piksi utakmicu protiv Brazila krenuti sa dva napadača, baš kao što je to bilo u kvalifikacijama, ova odluka našeg selektora nije iznenadila Kežmana.

- Vlahović u klubu nije igrao na zadnjih sedam utakmica, nema takmičarsku utakmicu u nogama preko dva meseca, Mitrović je do pre četiri dana bio u gipsu, i svaka mu čast na tome što je uopšte izašao na teren. O njegovoj volji, želji i ljubavi prema reprezentaciji suvišno je govoriti. Jedino smo imali Jovića koji je potpuno zdrav, u Fiorentini igra u sjajnoj formi, počeo je da daje golove, tako da smo od trojice napadača imali samo jednog zdravog. U svakom slučaju, Piksijeva odluka da krene sa jednim napadačem nije me iznenadila.

Nema sumnje da je Piksi uspeo da preporodi fudbalsku reprezentaciju.

- Piksi je vratio veru u fudbal u Srbiji, napravio je jedan sjajan kolektiv i njegovi momci su zajedno sa njim doneli mnogo sreće našem narodu. Možda su nas zbog toga malo i "razmazili", prvi ja, pa i celo moje okruženje je verovalo da možda i možemo da dobijemo Brazil, i smatram da bi drugačija bila slika da nam igrači nisu imali zdravstvene probleme. Euforija je dobra stvar, nema ništa loše u tome, samo mislim da ne bismo sebi smeli da dozvolimo da posle ovog poraza upadnemo u depresiju. Momci zaslužuju da dobiju podršku koju zaslužuju. Piksi i te kako ume da se nosi sa pritiskom, ima ogromno iskustvo, bio je veliki igrač i sada treba da se spusti lopta i da maskimalno spremni dočekamo utakmicu u ponedeljak.

Orlove očekuju dva izuzetno važna meča na Mundijalu, najpre protiv Kameruna 28. novembra, a potom i protiv Švajcarske 2. decembra.

- Gledao sam meč između Švajcarske i Kameruna. Imamo izuzetno tešku grupu, to nije sporno. Mislim da u utakmicu protiv Kameruna ulazimo kao favoriti, ali sigurno nećemo pobediti tako lako. I Švajcarska koja se nalazi u sjajnoj formi, koja je u proteklih nekoliko meseci ostvarila nekoliko velikih pobeda, dobro se namučila protiv Kameruna. Svakako, to su reprezentacije od kojih ne treba da se plašimo, to su reprezentacije protiv kojih moramo da igramo naš fudbal, da pobedimo i da prođemo dalje - rekao je naš proslavljeni fudbaler.

Mateja Kežman ima poruku za naše reprezentativce...

- Moraju da shvate da imaju kvalitet, svi smo uz njih, i duboko verujemo u ovu ekipu. Fudbaleri utakmicu protiv Brazila treba što pre da zaborave, neka je "stave u džep", a onda da se lepo odmore i potom da se okrenu novim mečevima.

Mateja Kežman je debitovao u dresu reprezentacije SR Jugoslavije sada već davne 2000. godine, u prijateljskom meču protiv selekcije Kine, i tada je postigao pogodak.

Kada se reprezentacija SCG plasirala na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006. godine, Kežman je bio jedan od najzaslužnijih za takav podvig, a u kvalifikacijama je pet puta tresao protivničke mreže.

Tokom bogate karijere, Kežman je branio boje Zemuna, Radničkog iz Pirota, Loznice, Partizana, PSV-a, Čelsija, Atletika iz Madrida, Fenerbahčea, PSŽ-a, Zenita, BATE Borisova i Saut Kine (Hong Kong).

Autor: