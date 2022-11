(UŽIVO) KAMERUN - SRBIJA 3:3 - NEVEROVATNO KAKVU SU PREDNOST ISPUSTILI ORLOVI! Trostruka izmena Stojkovića (VIDEO)

UŽIVO: KAMERUN - SRBIJA 3:3

Drugo poluvreme

83. minut - Opasan napad Srbije. Centrirao je Kostić, ali ne stiže Mitrović do lopte.

81. minut - Izmene i u Kamerunu. Izašli su Mbeumo i Zambo Angisa, a u igri su Džordž Kevin Nkudu i Gue.

79. minut - Trostruka izmena u reprezentaciji Srbije. Izlaze Veljković, Živković i Sergej Milinković-Savić, a ulaze Radonjić, Babić i Grujić

77. minut - Velika šansa za Mitrovića. Izašao je sam pred golmana sa desne strane, šutirao, ali brani Epasi. Utisak je da je Mitrović mogao i da doda loptu saigraču u ovoj situaciji.

73. minut - Nepovezana igra u poslednjih nekoliko minuta. I dalje se oporavljaju "orlovi" nakon dva brzo primljena gola.

67. minut - Dvostruka izmena u Kamerunu. Basogog i Ondua ulaze, izlaze Kunde i Toko Ekambi.

66. minut - GOL, 3:3, Šupo Moting. Kakav šok za Srbiju, Abubakar asistira za Šupo Motinga, a ovaj zakucava loptu u mrežu.

64. minut - GOL, 3:2, Abubakar.

62. minut - Toko Ekambi je pokušao ovaj put, ali na sreću pravo u golmana srpske reprezentacije.

60. minut - Opasan napad Kameruna, prošao je sjajno Abubakar ali je izblokiran od strane Veljkovića, nakon toga centrira Mbeumo, ali brani se Srbija.

56. minut - Strahinju Pavlovića menja Stefan Mitrović. Izmena i u Kamerunu, Abubakar menja Honglu.

53. minut - GOOOL, 3:1 za Srbiju, Mitrovićććć! Spektakularna akcija reprezentativaca Srbije, u stilu Barselone u najboljim danima.

52. minut - Ofanzivna igra "orlova" i u nastavku, većinu vremena lopta je u njihovom posedu. Imao je sada korner Kamerun, ali bezopasno.

49. minut - Opasna akcija Srbije po levoj strani. Kombinovali su Tadić i Kostić, ali stigao je do lopte golman Kameruna. Ipak je sviran ofsajd na kraju.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme. Nema izmena u sastavima.

Prvo poluvreme

45. + 8 minut - Korner za Kamerun, ali brani se Srbija.

45. + 6. minut - Nastavlja se ofanziva Srbije, šutirao je Mitrović, ali izblokiran je. U nastavku akcije korner, ali brane se Kamerunci.

45. + 3 minut - GOOOOL, 2:1, Sergej Milinković Savić!

45. + 1 minut - GOOOOL, 1:1, Pavloviiić!!! Centaršut Tadića iz slobodnjaka, visoko je skočio Strahinja Pavlović, šutirao glavom i doneo Srbiji izjednačenje. Sjajno.

43. minut - Ogromna šansa za Kamerun. Pogrešio je Saša Lukić, Kunde mu je oduzeo loptu ali na sreću brani šut Vanja Milinković-Savić. Lopta se odbija do Kundea, ali ovaj put šutira pored desne stative.

41. minut - Prošao je Kostić po levoj strani i pokušao da ubaci loptu u peterac po zemlji, ali izbacuje defanzivac Kameruna.

40. minut - Sve jači pritisak Srbije, brane se Kamerunci.

39. minut - Opasan napad Srbije, ali na kraju je sviran ofsajd. Tadić je šutirao daleko iznad gola.

38. minut - Bude se malo "orlovi", preuzeli su inicijativu u poslednja dva minuta. Mnogo grešaka oba tima na sredini terena.

36. minut - Pali su igrači Srbije nakon primljenog gola, lopta je uglavnom u nogama Kamerunaca u ovim trenucima.

30. minut - Žuti karton dobija Basogog, zbog prigovora sa klupe.

29. minut - GOL, 1:0 za Kamerun. Kastaleto postiže gol iz neposredne blizine.

28. minut - Korner za Kamerun.

26. minut - Grub start Pavlovića na sredini terena, morao bi biti oprezniji.

24. minut - Žuti karton za Nkulua. Udario je laktom Živkovića. Dobra pozicija za centaršut iz slobodnjaka iz skraćenog kornera, ali loš centaršut Tadića. Lopta je preletela sve igrače.

23. minut - Izveo je Tadić korner, ali pravo u ruke golmana Epasija.

21. minut - Korner za Srbiju. Prošao je Živković po desnoj strani, asistirao Maksimoviću ali je izblokiran.

20. minut - Odbranila se Srbija. Fauliran je jedan od defanzivaca srpske reprezentacije.

19. minut - Kunde preti. Istrčao je po desnoj strani i šutirao, ali brani Vanja Milinković-Savić. Korner za Kamerun.

17. minut - Još bolja šansa za Aleksandra Mitrovića. Sa deset metara od gola je šutirao iz poprilično čiste situacije, ali ide lopta pored gola. Ogromna šansa, skoro kao penal.

16. minut - Prvi šut Kameruna na utakmici. Šutirao je Nkulu, ali daleko od gola.

13. minut - Kostić je grubo startovao na Honglu. Ukazuje mu se pomoć već neko vreme.

10. minut - Fenomenalna šansa za Srbiju, Mitrović pogađa stativu!

9. minut - Centaršut Živkovića, izbacuje odbrana Kameruna.

8. minut - Pokušali su "lavovi" po desnoj strani sa loptom u prostor, ali neprecizno. Golman Srbije je pokupio loptu.

6. minut - Šansa za Mitrovića. Pokušao je glavom na centaršut Maksimovića, ali odlazi lopta preko gola. Prvi šut na utakmici.

5. minut - Pogrešio je Vanja Milinković-Savić prilikom dodavanja, ali završilo se bez posledica. Pokušali se Orlovi brzom kontrom, ali bezuspešno.

4. minut - Dobro su krenuli reprezentativci Srbije, konstantno pritišću odbranu Kameruna.

2. minut - Podigao se Mitrović, nastaviće utakmicu.

1. minut - Utakmica je počela. Fudbaleri Srbije kreću sa centra. Mitrović je završio na zemlji već u prvom napadu. Nije dobro.

UOČI MEČA:

10.55 - U toku je intoniranje nacionalnih himni.

10.51 - Igrači uskoro izlaze na teren.

SASTAVI

KAMERUN (4-1-2-3): Epasi - Tolo, Kunde, Kasteljeto, Faj - Oum Žoe - Hongla, Angisa - Ekambi, Šupo-Moting, Mbuemo. Selektor: Rigober Song .

SRBIJA (3-2-4-1): V. Milinković-Savić - Milenković, Veljković, Pavlović - Maksimović, Lukić - Živković, Kostić, S. Milinković-Savić, Tadić - Mitrović. Selektor: Dragan Stojković .

10.00 - Srbija će imati ogromnu podršku. I to od strane navijača iz Indije.

09.12 - Kako javljaju naši izveštači sa lica mesta jutros je svanuo najtopliji dan od kako su u Dohi. Vrućina bi mogla da bude problem za naš tim, ne verujemo i za afričku selekciju, jer su oni sigurno više navikli na igru u takvim uslovima.

Problema sa povredama imaju Filip Kostić, Sergej Milinković-Savić i Dušan Vlahović, međutim, kako su radili na treningu, deluje da su sva trojica spremni za utakmicu protiv Kameruna.

