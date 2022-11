(UŽIVO) KAMERUN - SRBIJA! Totalna ofanziva ORLOVA na startu, STATIVA Mitrovića, pa JOŠ JEDAN ZICER!!(VIDEO)

UŽIVO: KAMERUN - SRBIJA 0:0

17. minut - Još bolja šansa za Aleksandra Mitrovića. Sa deset metara od gola je šutirao iz poprilično čiste situacije, ali ide lopta pored gola. Ogromna šansa, skoro kao penal.

16. minut - Prvi šut Kameruna na utakmici. Šutirao je Nkulu, ali daleko od gola.

13. minut - Kostić je grubo startovao na Honglu. Ukazuje mu se pomoć već neko vreme.

10. minut - Fenomenalna šansa za Srbiju, Mitrović pogađa stativu!

9. minut - Centaršut Živkovića, izbacuje odbrana Kameruna.

8. minut - Pokušali su "lavovi" po desnoj strani sa loptom u prostor, ali neprecizno. Golman Srbije je pokupio loptu.

6. minut - Šansa za Mitrovića. Pokušao je glavom na centaršut Maksimovića, ali odlazi lopta preko gola. Prvi šut na utakmici.

5. minut - Pogrešio je Vanja Milinković-Savić prilikom dodavanja, ali završilo se bez posledica. Pokušali se Orlovi brzom kontrom, ali bezuspešno.

4. minut - Dobro su krenuli reprezentativci Srbije, konstantno pritišću odbranu Kameruna.

2. minut - Podigao se Mitrović, nastaviće utakmicu.

1. minut - Utakmica je počela. Fudbaleri Srbije kreću sa centra. Mitrović je završio na zemlji već u prvom napadu. Nije dobro.

UOČI MEČA:

10.55 - U toku je intoniranje nacionalnih himni.

10.51 - Igrači uskoro izlaze na teren.

SASTAVI

KAMERUN (4-1-2-3): Epasi - Tolo, Kunde, Kasteljeto, Faj - Oum Žoe - Hongla, Angisa - Ekambi, Šupo-Moting, Mbuemo. Selektor: Rigober Song .

SRBIJA (3-2-4-1): V. Milinković-Savić - Milenković, Veljković, Pavlović - Maksimović, Lukić - Živković, Kostić, S. Milinković-Savić, Tadić - Mitrović. Selektor: Dragan Stojković .

10.00 - Srbija će imati ogromnu podršku. I to od strane navijača iz Indije.

09.12 - Kako javljaju naši izveštači sa lica mesta jutros je svanuo najtopliji dan od kako su u Dohi. Vrućina bi mogla da bude problem za naš tim, ne verujemo i za afričku selekciju, jer su oni sigurno više navikli na igru u takvim uslovima.

Problema sa povredama imaju Filip Kostić, Sergej Milinković-Savić i Dušan Vlahović, međutim, kako su radili na treningu, deluje da su sva trojica spremni za utakmicu protiv Kameruna.

Serbia's best World Cup goal is __________?



Watch them all here 🇷🇸 📺 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/3wj374hpLA