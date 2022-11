VLAHOVIĆ O PISANJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Ozbiljne gluposti, na mom imenu neće skupljati poene - NAJAVIO I TUŽBE?

Dušan Vlahović, napadač Srbije, između ostalog je na konferenciji za medije prokomentarisao abrove sa društvenih mreža i rekao da ga to uopšte ne interesuje i da su to ozbiljne gluposti.

- Jako mi je žao što ovako počinjem konferenciju. Mislim da je bilo šta pričati suvišno, ali moram da reagaujem jer se radi o meni. Te stvari koje svi čitamo nema potrebe komentraisati. Ozbiljne gluposti i nebuloze. To rade ljudi kojima je dosadno i iskomplekisarni su. Zli i isfrustrirani, rade protiv interesa reprezentacije. Mi smo ujedninjeni nego ikad, atmosfera je super. Te priče rekla-kazala, to je postalo tipično za nas. Želim samod a zaštitim integirtet svog imena i braniću se zakonski i pravno ako bude trebalo. Nikad se nisam oglašavao, nije moj stil, ali sada moram. Umesto da nas podrže, priča se o stvarima koje nemaju veze. Ne zameram im jer su to ljudi koji imaju prazne biografije. Na mom imenu neće skupljati poene. Oni su mali i ostaće. Fokus je na petak i to je tačka na priču - kazao je Vlahović.

Srbija od 20 časova u petak igra protiv Švajcarske meč za prolaz u nokaut fazu Mundijala.

