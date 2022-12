ŠTA SE DESILO NA POSLEDNJEM TRENINGU 'ORLOVA'? Dragan Stojković Piksi otkrio detalje pred Srbija - Švajcarska

Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje meč odluke na Mundijalu sa Švajcarskom. Današnji trening bio je zatvoren za javnost, ali selektor Dragan Stojković potom govorio o nekim detaljima koji su okruživali naše jato u poslednjim pripremama.

Ono što je najviše interesovalo sve ljubitelje fudbala u Srbiji bilo je to da li Piksi može da računa na sve reprezentativce pred bitku sa DŽakom i družinom.

- Svi su na raspolaganju, radili su svi u punom kapacitetu, to mora da me raduje. Imamo sjajnu atmosferu i jedinstvo, od marta 2021. do dan danas je imamo. Svesni smo odgovornosti i izazova koji nas čeka - započeo je Stojković za RTS.

Očekivanja nacije su ogromna, deluje da su sve teme u drugom planu kada Srbija igra u Kataru.

- Pravi se panika i histerija, u našim redovima je stanje redovno. Skrenuo sam im pažnju na današem treningu na važnost ove utakmice. Odradili smo analize, i oni su shvatili moje poruke.

Stojković je potom govorio i o pobedi koja je tragično ispuštena protiv Kameruna.

- Propustili smo šanu protiv Kameruna zbog naših gluposti, svaka greška se plaća, bila bi katastrofa da smo izgubili. Sada je na nama da izađem kao pobednici, dva rezultata im odgovaraju (Švajcarskoj), a nama samo jedan, našom greškom. To neće umanjiti naše ambicije i želju. Imamo sve ono što jedan tim treba da ima.

Srbija u Kataru ima fenomenalno podršku hiljda srpskih navijača.

- Navijači su fenomenalni, ne pamtim neki Mundijal da je bilo ovliko naših ljudi, na nama je da ih učinimo srećnim i pobedimo Švajcarsku. Nadam se da će biti na hiljade navijače iz Srbije sutra - zaključio je Stojković.

Podsetimo, reprezentacija Srbije igra protiv Švajcarske u petak od 20 časova po našem, srednjoevropskom vremenu, a tu utakmicu, koja se igra kad i Brazil - Kamerun, možete uživo da pratite uz portal "Novosti", u čijoj sekciji "Katar 2022" vas već čeka obilje materijala sa Svetskog prvenstva u fudbalu.

