UŽIVO, SRBIJA - ŠVAJCARSKA 2:3 Vremena je sve manje! ORLOVI PRED ELIMINACIJOM!

UŽIVO:

Srbija - Švajcarska 2:3 (2:2)

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

81. minut - Filip Đuričić krvave glave napušta teren. Srpski fudbaler zadobio je jednu posekotinu nakon duela sa protivničkim igačem, verujemo da će sve biti u redu.

77. minut - Nemanja Radonjić i Filip Đuričić ulaze umesto Dušana Tadića i Andrije Živkovića.

72. minut - Ne mogu Orlovi da pronađu put do protivničkog gola. Švajcarci olako otklanjaju svaku potencijalnu opasnost.

67. minut - Rezervni igrači Srbije negodovali su na klupi nakon odluke sudije da ne dosudi penal za Orlove. Predrag Rajković je dobio žuti karton.

65. minut - Posle jedne akcije, Mitrović nakon duela pao u protivničkom šesnaestercu, ali je glavni arbirar meča samo odmahnuo rukom.

61. minut - Stvorili su Orlovi jednu sasvim solidnu šansu. Kostić je centrirao, lopta je na drugu stranu došla do Jovića koji je vratio u šesnaesterac, Tadić je oprobao svoj udarac, ali mu je lopta prošla preko noge.

58. minut - Kostić je uputio obećavajući centaršut, ali lopta je samo protutnjala kroz šesnaesterac Švajcarske.

55. minut - Dvostruka izmena u našem taboru. Teren napuštaju Dušan Vlahović i Miloš Veljković, a šansu su dobili Nemanja Gudelj i Luka Jović.

53. minut - Igra se odvija između dva šesnaesterca. Orlovi pokušavaju da se oporave od šokantnog gola.

48. minut - Švajcarska vodi 3:2! Šaćiri je ubacio loptu u naš kazneni prostor, lopta je došla do Vargasa koji je bez problema savladao Vanju Milinkovića - Savića.

47. minut - Vezista Orlova Sergej Milinković-Savić dobio je žuti karton.

45. minut - Počelo je drugo poluvreme.

- Fudbaleri izlaze na teren, drugih 45 minuta uskoro počinju.

Prvo poluvreme:

Završeno je prvo poluvreme. Bila je bolja Srbija u prvih 45. minuta. Igrali su Orlovi sjajno u napadu, ali odbrana nam ponovo "škripi". Ponovo smo primili jeftine pogotke. Moraće naši reprezentativci da se konsoliduju u nastavku, i probaju da pobedom ostvare plasman u osminu finala Svetskog prvenstva!

45. minut - Igraće se još tri minuta sudijske nadoknade.

43. minut - Švajcarska je izjednačila!

38. minut - Bravo Pavloviću! Sjajno se bori ovaj momak za reprezentativni dres. Imali su Švajcarci izglednu priliku, ali se mladi štoper bacio u šut i izblokirao udarac.

Serbia 2-1



VLAHOVIC HAS GIVEN THEM THE LEAD!pic.twitter.com/ueuqQXjkNU