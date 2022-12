DŽAKA PROLAZI BEZ KAZNE! FIFA prihvatila SRAMNO objašnjenje provokatora

Džaka je nekoliko puta u toku meča ulazio u sukobe sa srpskim reprezentativcima, hvatao se za međunožje i navodno im psovao majku, a nakon utakmice je odlučio da provocira na, ispostaviće se, "legalan" način.

Fudbaler Arsenala je obukao dres Ardona Jašarija naopako, tako da prezime bude na njegovim grudima, a iako su britanski mediji najavili da će FIFA pokrenuti postupak protiv njega, sada deluje da od toga neće biti ništa.

Podsetimo, ozloglašeni osnivač tzv. OVK zvao se Adem Jašari, pa su mnogi Džakin gest okarakterisali kao tešku provokaciju upućenu srpskom narodu.

"Nema nikakve političke pozadine. Ardon je deo našeg tima i mnogo vremena provodimo zajedno. Kad sam bio njegovih godina stigao sam daleko koliko i on, često traži savete od mene, obećao sam mu da ću nositi njegov dres", poručio je Džaka.

Granit Xhaka is unlikely to face punishment for the Jashari shirt worn after the Serbia game with FIFA prepared to accept his explanation that he promised team-mate Ardon he would wear it if Switzerland won and it had nothing to do with former UCK leader Adem Jashari.



[@thesun] pic.twitter.com/EdoDs3DJGb