JOŠ JEDNA SRAMNA PROVOKACIJA ALBANACA: Pacoli plaća Džakinu kaznu

Mnogo bure pokrenuto je po završetku meča između Srbije i Švajcarske, koji je naša reprezentacija izgubila i samim tim završila Svetsko prvenstvo u Kataru već u grupnoj fazi.

Reprezentativci rivalske selekcije albanskog porekla vrlo često su i tokom samog meča provocirali naše fudbalere, a korak dalje u finišu, ali i posle susreta otišao je niko drugi do kapiten Švajcarske Granit DŽaka.

Naime, on je obukao dres sa brojem 26 na kojem je bilo istaknuto prezime 'Jašari', što su mnogi u našoj zemlji protumačili kao odavanje počasti nekadašnjem osnivaču OVK Ademu Jašariju. Međutim, kako sam DŽaka tvrdi, on nije to uradio zbog toga, već zbog saigrača Ardona Jašarija koji je švajcarski reprezentativac poreklom iz Severne Makedonije.

- On je mlad igrač sa kojim se odlično slažem. Obećao sam da ću, ako postignem gol, obući njegov dres - poručio je DŽaka koji se i slikao sa Ardonom, ali su albanski mediji imali drugo objašnjenje za ovaj 'gest'.

FIFA je bez obzira na pravdanje DŽake odlučila da pokrene postupak protiv njega, pa mu zbog toga preti sankcija, što ne bi bio prvi put, pošto je zajedno sa DŽerdanom Šaćirijem bio kažnjen i nakon prethodne utakmice dve reprezentacije na Mundijalu u Rusiji. Tada su proslavljali oba gola kreirajući šakama simbol albanskog orla.

Oglasio se sada Bedžet Pacoli, lider Alijanse za novo Kosovo (AKR), jedan od najbogatijih Albanaca na svetu, a koji ističe da će platiti kaznu i da se već čuo sa DŽakom po ovom pitanju.

- Ako ime Jašari zabrine FIFA ili svet, a Granit DŽaka bude kažnjen zbog toga što je nosio ovo sveto ime posle meča, platiću kaznu lično u ime albanskog naroda - poručio je Pacoli.

On se posle pobede nad Švajcarskom oglasio na svom Tviter profilu uz poruku "dva albanska lava protiv Srbije, čestitamo pobedu".

Autor: