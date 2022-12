PIKSI OTVORIO DUŠU MEDIJIMA! Nisam hteo da sednem u avion i pobegnem! HOĆE DA NAS SRUŠE NEKI ODAVDE - To su oni kojima Stojković ne odgovara

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi izneo je utiske sa Mundijala u Dohi, gde su "orlovi" eliminisani već posle prvog kruga u grupi G.

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, obratiće se danas naciji i odgovoriti na sva pitanja vezana za učešće "Orlova" na Svetskom prvenstvu.

Obraćanje koje je počelo u 14 časova možete da pratite na Kurir sportu.

Obećanje Piksija Srbiji i srpskom narodu.

- Da bi pravili bolje rezultate na velikim takmičenjima potreban je kontinuitet na istim. Kontinuitet će biti dobra podloga da se nadamo nečem boljem, pa zašto da ne i da dotaknemo neki vrh. Već u martu ćemo se vratiti na pobednički kolosek, opet će Srbija biti moćna i posle 24 godina će opet biti na Evropskom prvenstvu. Ako pogledate unazad zadnjih 20 godina, da pomenemo i to. Nije nas bilo nigde, imali smo dve, tri Lige šampiona od klubova i četiri Svetska prvenstva gde smo bili takvi kakvi smo bili. Prema tome, treba biti realan, ništa nismo spektakularno postigli kada je fudbal u pitanju. Zato potenciram da je odlazak na veliko takmičenje zaista veliki uspeh i to mora da se ceni. Ko god mislio da negira neće mu uspeti. Znam koliko se igrači žrtvuju i daju sve od sebe da Srbiju predstavljaju na najbolji način.

- Ciklus jedan je završen. Od tri cilja i obećavanja, dva su postignuta i to nacija prepoznaje. Prihvatam kao rezultatski neuspeh to što nismo prošli grupnu fazu, ali dva od tri smo uspeli, znači da nije to tako crno i zato se vraćamo na pobednički kolosek. Nacija mora da veruje, nismo se vukli kao babe po terenu, nego smo fajterski igrali za gol više. Nismo se toga stideli i uspeli smo u tome, a ako neko smatra da treba da igramo finale, polufinale, četvrtfinale... pa kada smo mi bili tu? Nismo bili tu. To je težnja da budemo bolji, a potrebno je da budeš u svim aspektima koje jedna reprezentacija treba ide 100 odsto spremna.

- Glave gore, Srbija mora da veruje u ove momke i da veruje da ćemo otići u Nemačku na Evropsko prvenstvo i ponovo učiniti Srbiju ponosnom.

Drugi gol Švajcaraca.

- Teže mi je pao drugi gol Švajcarske od samog poraza. Znao sam da bi sve drugačije bilo. Opet da kažem, pripremili smo duplu izmenu, Srbija bi drugačije izgledala u drugom poluvremenu pri vođstvu od 2:1 i taj drugi gol Švajcarske mi je baš teško pao. Nije mu bilo vreme... Opet, naivnost u defanizvno-taktičkom smislu koštala nas je tog gola. Da vam ponovim, otišli smo u Katar, učestvovali u najvećoj smotri fudbala. To je veliki uspeh srpskog fudbala i nije tragedija što smo se vratili. Ovo je šansa da se nauči iz grešaka.

Bili smo mnogo bolji od Kameruna.

- Utakmica protiv Kameruna je realno trebalo da se završi 4, 5, 6:1. Nije se videla opasnost po naš gol, dominirali smo do njihovog drugog gola. Branili smo se, ali smo u jednom momentu visoko izašli bez potrebe ili instrukcije sa klupe. Desio se taktički promašaj, ostavili smo kompletan prostor za kontra napad. To je naša greška, nismo bili dovoljno inteligentni da iskoristimo momenat u kom smo se našli.

- Nije se videla nikakva opasnost do tog trenutka. Kamerun je bio u nokdaunu, Kamerun se predao. Kontrolisali smo sve, ali teško je da se predvide takve greške. One su neprihvatljive i ne smeju da se dešavaju na ovom nivou. Da se ide visoko na 3:1, a da igrač Kameruna bude sam sa loptom i da može da radi šta hoće. U tom momentu morate inteligentniji da budete, da se vraćate, jer je prostor iza vas najopasniji prostor. Sigurno Kamerun nije bio bolji od nas, sami smo krivi što nismo pobedili i niko drugi.

Koliko teško su selektoru pale povrede.

- Pre bih pristao da budem u bolnici od kovida da dva meseca ležim nego da oni budu povređeni. Znao sam očekivanja i euforija i da nećemo moći da odgovorimo izazovima. Zato me je to bolelo. Za radikalne poteze nije bilo vremena ni tajminga, bili smo te sudbine da nam se desi to što se desilo. Uveravanja i lažna nada da će doći na svoje mesto i da ima dosta vremena. Postajalo je sve jasnije da do toga neće doći, to je jedan od uzroka zašto nismo otišli u drugi krug. Da smo bili u stroju 100 odsto svi, grupu bi prošli, ne 100, već 1.000 odsto. Ali ne možete da vozite auto bez dva točka, možete da udarate po gasu koliko hoćete.

- Da bi ljudi bolje shvatili. Japan, kao Japan, napravio je senzaciju da bez igre pobedi Nemačku i Španiju. Igrali su, ali bez lopte, pokazalo se da i tako možete da pobedite. Drago mi je zbog tih senzacija, a kad već govorimo o našem neuspehu, hajde da dodamo to da su Nemačka, Belgija, Danska, Urugvaj, da ne nabrajam dalje, takođe završili u grupi. Iz neuspeha izvlačimo pouke i treba da izađemo bolji i jači. Sramota je kad se ne boriš, kada ne trčiš i kada šetaš po terenu, ali sve smo učinili koliko je bilo u našoj moći i zato kapa dole igračima za sve što su učinili. Bilo bi nemoralno da sam tražio i očekivao više od njih.

Mnogi plivaju u mulju jer se u bistroj vodi sve vidi.

- Mišljenje tih ljudi me ne interesuje. Oni su za mene potpuno nebitni. Takvih ima naravno, samo se trudim da posao obavljam kako znam i kako mogu. Da li znam i mogu, to je pitanje. Ali imam čist obraz i niko neće uspeti da ga uprlja. Niko. Ali dobro, znate šta se dešavalo u prošlosti, da neki igrači moraju da igraju i da se spisak pred utakmicu menja u svlačionici. To je istina, potpuna istina. Zato nas nema 25 godina... Zbog tih stvari. Sad dođe neko i počisti te stvari, dovede u red mnogo toga i naravno da ne valja. Mnogima bistra voda ne odgovara jer su navikli da žive u mulju. U bistroj vodi se sve vidi, a pokušaj da mene uvuku u taj mulj neće uspeti. Da ja nekome odgovaram... Svako neka radi kako misli, ali mešanje u tim... ne postoji nijedan čovek u državi koji može da se meša dok sam ja selektor. Kao takav mnogima ne odgovaram. Obraz mi je čist, ne ulazim u kombinacije sa menadžerima, niti činim nekome nešto zarad mog benefita. Neće se tako nešto ni desiti.

Portparol reprezentacije Srbije zabranio je priču o dešavanjima o žalbi FS tzv. Kosova i pokretanju postupka od strane FIFA protiv Srbije.

O skandaloznim izborima u FSS.

- Videli ste šta se dešavalo. Ne bavim se fudbalskom politikom. Sve što se desilo ne bi trebalo. Sami po sebi smo majstori da unesemo nemir i pokvarimo atmosferu. Tajming nije bio dobar, 10 dana pred odlazak, ali nije na meni da vodim brigu o tome. Nije mi se sviđalo, igrači su me pitali "kakav je ovo cirkus" i čudili se da li je to moguće. Ostavio sam to sve po strani, rekao sam im da ne gube energiju na takve stvari, jer to ne bi trebalo da ih zanima. Ali ne možete da pobegnete od nečega što je evidentno.

Problemi u defanzivi.

- Igrači iz odbrane su uspešno odigrali kvalifikacije, realno je bilo da pružite šansu istim tim igračima. Ne žalim za pozive koje sam uputio. Generalno, u toj odbrambenoj liniji mi je žao što nisam mogao da računam na Nastasića i Spajića, igrače koji mogu da odgovore tim zadacima. Znate da Nastasić ima hronične probleme sa povredama i neozbiljno je da se oslanjate na igrača koji možda ne može da igra. Spajić je imao nesreću da je imao prelom ozbiljne prirode zbog kojeg je dugo bio van stroja. Da je moglo bolje, moglo je i moralo, ali nikada nisam delio igrače po pozicijama. Od marta 2021. godine smo deklarisali stav kako Srbija treba da izgleda, a to je da imamo timski duh.

- U modernom fudbalu tim je taj koji pobeđuje, koji gubi i koji donosi slavu i uspeh. Napadači i vezni igrači moraju da učestvuju u odbrani i obrnuto. Zahvaljujući tom timskom duhu smo napravili čudo nad čudima. Neću dozvoliti da neko to negira, jer smo u teškoj grupi pobedili Portugal i to u svim elementima moderne fudbalske igre i potpuno zasluženo otišli u Katar. Opet kažem, kada nemate spremne glavne karije, teško je održati nivo igre. Znao sam da ćemo u ovom periodu izgubiti timski ritam iz kvalifikacija jer sam znao da nećemo da budemo spremni. Te slutnje su se obistinile, tako da retroaktivno gledano, mislim da sa ta dva igrača potpuno spremna, imali bi više alterantiva, taj defanzivni blok bi bio bolji i efikasniji.

Kome smeta selektor?

- Nacija mene podržava 100 odsto, ja to osećam. Ja naciju ne lažem, niti sam je lagao, niti ću je lagati. Nisam neko s kim može da se manipuliše, nisam ni deda mraz koji deli poklone. Od mog dolaska u martu 2021. godine znam da sam nekima trn u nozi, ali to je njihov problem. Zašto? Boli ih to što nemaju uticaj na reprezentaciju i što smo očistili mnoge stvari. Centar u Staroj Pazovi je kuća mira i mesto za pripremu, a ne kafana da može da uđe ko hoće, kad god hoće. Mnoge to boli, očigledno. Ali to je njihov problem. Trude se da to sruše, osetilo se to i u kvalifikacijama. Kada smo održavali obećanja kakav fudbal ćemo igrati i da ćemo završiti kao prvi, neki su i tada pokušavali da to predstave kao slučajnost, kao da to nema veze, da igrači nemaju pojma.

- To su bočni faktori, ali ne mogu svi da vas vole, ja sam toga svestan. Svestan da će takvi uvek čekati šansu da vas napadnu i da vas ispljuju i ponize. Niti sam se podizao u pobedama, niti ću se poniziti u lošim rezultatima zato što radim pošteno i mislim da imamo ispravan put.

- Nismo dozvolili nikakvo mešetarenje, nikakav upliv agenata, klubova i njihovih interesa. Naravno da im smetate i dok god sam ja selektor reprezentacije to će tako da bude. Nisam ja kao ovo vreme, danas sunce, sutra kiša. Ponosan sam na ono što smo uradili. I te kako ponosan. I fudbalska Srbija može da bude ponosna, ne samo na ono što su igrači prikazivali u Kataru, već od marta 2021. godine. Na početku sam rekao da sam neko ko sebe smatra odgovornim čovekom. Bilo bi kukavički da sam odleteo za Pariz, Majami ili bilo gde i da sam poslao saopštenje u par rečenica. Nemam razloga da se bilo čega stidim.

- Nisam pročitao nijednu reč od dana kada smo stigli u Dohu. Ovo je demokratska zemlja, može da priča ko šta hoće, ali da utiče na tim, određuje ko će da igra, isključivo ja određujem u ovoj zemlji. Nisam uradio ništa nečasno pa da treba da se krijem. Nije se dovodilo pitanje da li ću da dođem u Beograd. Na moju inicijativu je zakazana ova konferencija. Da analiziramo sve. Od sistema, fudbalskih stručnjaka kojih je oko 100 u Srbiji... "Ne možemo mi u ovom sistemu da igramo". Stvarno to misliš? Pa taj sistem nam je doneo sve radosti i ovo Svetsko prvenstvo. Sistem kao sistem nije garancija da ćeš uspeti. Da li ćete igrati sa trojicom ili četvroticom pozadi, to je nebitna stvar. BItno je kako ćete se ponašati na terenu. Niko u ovoj zemlji neće moći da određuje kako će Srbija da igra.

Da li je ekipa imala problem na psihološkom planu?

- Da javnost zna - mi smo uspeli ono što je najteže u fudbalu, a to je da iz minusa odeš u plus. Uspeli smo protiv Švajcarske da dođemo do 2:1 i imali smo totalno drugačiji plan, bila je pripremljena dupla izmena na poluvremenu. Ali, na defanzivnom planu bi naš tim bolje izgledao. Onda se desio taj gol na kraju prvog poluvremena i taj plan je propao u vodu. Otišli bi u drugačiji sistem, daleko defanzivniji, videli bi Srbiju koja je defanzivno orijentisana, ali taj plan je pao. Izmenama pokušavaš da osvežiš ekipu. Na startu drugog poluvremena opet je došlo do šoka i do toga da smo u minusu od jednog gola i jednostavno nismo našli više mogućnost ni snagu da okrenemo.

Šta čeka "Orlove".

- Apsolutno niko nije najavio povlačenje iz reprezentacije od igrača. Dešavale su se neke neprijatne scene posle utakmica, pa čak i fizičkih obračuna, ali u našem slučaju toga nije bilo. Idemo dalje, u martu nas čekaju utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Posle 24 godine želimo da odvedemo Srbiju na to takmičenje. Mogu da vam potvrdim da je sve posle utakmica bilo u tom tonu. Svi su motivisani, računam na sve igrače, pratićemo njihove forme i njihovo zdravstveno stanje. Nemamo 30, 40, 50 igrača pa da nas boli glava od kvaliteta koji ćemo izabrati. Ima dovoljno vremena da se povede računa o tim stvarima.

Problemi protiv Kameruna.

- U taktičkom smisli kada nam dva centralna beka traže izmenu protiv Kameruna, gde se totalno remeti ideja da tu utakmicu zatvorite onako kako želite. Potpuno druge izmene su planirane i to je bio šok za šokom. Možda tu i leži razlog ona dva gola Kameruna. Nismo imali sreće da Mitroviće postigne gol u nadoknadi vremena za 4:3. Setićete se da sam stalno potencirao da nam svi budu živi i zdravi. Takmičenja i prvenstva su u toku, nisam to pričao reda radi, već sam znao da, ako dođe do nepredviđenih stvari i ako izgubimo oštrinu koju smo imali da će da bude jako teško da držimo ritam igara kakav smo imali u kvalifikacijama. I, ako to pogledamo, nismo imali sreće.

Zabrinutost Piksija i stanje Aleksandra Mitrovića.

- Fizički nismo bili na nivou ovakvog takmičenja, a mislim da ne grešim satim. Ako pogledate naše igre u svim utakmicama, da se računa 50-60 minuta, mislim da bi bili prvi u grupi. Nismo bili na nivou da odgovorimo svih 90 minuta. Primetio sam da je u drugim reprezentacijama slično stanje i da igrači nisu na fizičkom nivou da odgovore izazovu kao što je Mundijal. Recimo, Belgija je izgledala kao izduvan balon. Ali, nisu oni moj problem, moj problem smo mi. Negde od 50, 60. minuta smo padali. Parametri pokazuju da smo istrčali iznad svakog nivoa na svim utakmicama, ali nismo imali tu vrstu pripremljenosti potrebnu za Svetsko prvenstvu.

- Sam odlazak za Bahrein, 15. novembra, dan posle, jedno sedam, osam igrača je bilo van stroja. To je bio šok za mene, da praktično ne možete osmišljeni trening da odradite. Znao sam da to ne valja i da neće biti dobro. Onda čekate sutrašnji dan da vidite ko će moći da trenira, pa se opet pokazuje ista slika. Kako da ne budem zabrinut? Kako da budem srećan, nasmejan i da mi je svejedno? To je nemoguće. Aleksandar Mitrović je igrao utakmicu 28. oktobra čini mi se. Praktično mesec dana nije imao takmičarski ritam. Možda ne znate, ali mislim da mu je privatni trener stavio longetu, gips. Nosio je to 10 dana. Kada sam to čuo, još veća zabrinutost je bila. Prvi kontakt sa loptom je imao 23. novembra i u takvom stanju je rekao "mogu". To je za svako poštovanje."Na Mundijalu nismo mogli više".

- Veliki uspeh smo napravili odlaskom na Svetsko prvenstvo. Kasnije Liga nacija i perfektan niz i prvo mesto, ulazak u A diviziju i mesto među 15 najboljih zemalja u Evropi. Neću dati da neko na to pljuje i ponižava. To su činjenice i za ovih 20 meseci smo učinili fenomenalne stvari za srpski fudbal. Možda smo mogli da prođemo grupu, ali kasnije ništa ne bi uradili. Verujte mi. Ja to nikada ne bih rekao, ali nismo imali snage za to. Ne dam da neko predstavi da je sve crno i ne bih sedeo ovde pred vama da se osećam osramoćeno, bezvredne i poraženo. Jesmo izgubili, ali nismo poraženi, koračamo uzdignute glave i nemamo čega da se stidimo. Ovo će biti dobro iskustvo iz kojeg ćemo da izvučemo pouke.

- Oni koji su jedva čekali da dođe do neuspeha su dočekali svojih pet minuta, ali to neće poremetiti zdravu grupu i ono što smo napravili u ovih 20 meseci. Na njima je naravno da komentarišu kako komentarišu i da gledaju na svoj način. Dostojanstveno ćemo da istrpimo sve, kao što smo prihvatili pohvale i pokazali svima da Srbija može da igra atraktivan fudbal i ono što narod hoće. Neki pre mene su napadani za defanzivu, loš fudbal... Evo, sada imamo i ofanzivan i atraktivan fudbal, prema tome, neću nikome dozvoliti da ovo sve predstavi crno kao jedna katastrofa. Fudbal je takmičenje gde će bolji pobediti. Bićemo jači nego što smo bili posle ovoga.

- Bilo je nerealno da igrači koji nisu učestvovali u kvalifikacijama budu na spisku, a da udarne igle ostanu kod kuće. Iako nisu bili u najboljem stanju. Pokažali su požrtvovanje, igrali pod injekcijama, rizikovali duže pauze. To mora da se poštuje, jer su ginuli za dres Srbije. Izražavam poštovanje za sve to. Čak smo i u toj situaciji bili na pragu da možda prođemo grupu, ali ne bi imali snage za dalje.

Razmišljao je o alternativama.

- Po nekim prognozama da će biti sve okej i da ima dovoljno vremena, odlučili smo se za ovaj sastav. Samo da napomenem, lista od 26 igrača koja je napravljena se nije pravila po kancelarijama, nije se gledao ničiji interes. Ta lista je napravljena hladne glave, to su igrači koji su izneli teret kvalifikacija. Sa druge strane, niko nije imao primedbu što se prvi put desilo u novijoj istoriji našeg fudbala. Uvek je bilo spoljnih faktora koji utiču na tu listu i ljudi koji žele svoje interese da poture. Ja sam neko ko teško menja svoj stav, pošteno radim svoj posao i nijedan drugi interes me ne zanima. Sami ste konstatovali da je to realna lista, tako da nemam grižu savesti da sam se ogrešio za nekoga. Igrači su potpuno zaslužili da se nađu na najvećoj smetri.Problemi pred Mundijal.

- Kada smo se našli ovde u novembru, znajući sitauciju i zdravstveni bilten ključnih igrača i važnih karika... ako bi realno gledali, teško je bilo očekivati da igraju, ali bi bilo nenormalno da ih ne vodimo u Katar jer su oni bili nosioci koji su doprineli tome da se Srbija raduje u Lisabonu protiv Portugala. Iz tog razloga nisam bio isti kao i pre Mundijala, nisam ni mogao da budem. Znao sam da će da bude jako teško doći do drugog mesta u grupi.

- Znali smo da je u teškoj grupi Brazil apsolutni favorit i ekipa koja predstavlja drugu dimenziju i da će se između tri ekipe tražiti drugo mesto. Postoje i naše greške. Ja sam neko ko vrlo realno gleda sliku svog tima i same igre. Niti letim kada smo fenomenalni, niti se osećam poraženim kada to nismo. To kažem jer smo drugu utakmicu protiv Kameruna imali pobedu u džepu pored svih problema. Od 0:1 smo se vratili u pozitivno stanje, bili smo mentalno jaki. Ostaje za nas i za analizu što to posle nismo iskoristili. Neke greške koje smo u toj fazi igre napravili na ovom nivou ne bi trebalo da se dešavaju. I na utakmicama koje nemaju neki značaj ne smeju da se prave takve greške, to je neoprostivo. Da smo kao tim bili u zdravstvenom stanju na mestu, totalno bi drugačija priča bila. Postigli smo pet golova u ovakvom stanju, a da smo bili zdravi...

Uvodna reč selektora.

- Sazvao sam ovu konferenciju iz poštovanja prema medijima i javnosti. Želim da objasnim neke stvari, da se čuju iz prve ruke utisci našeg učešća na Svetskom prvenstvu. Želim da napomenem da sam tačno 20 meseci na mestu selektora i za to vreme od tri cilja koja sam sebi postavio, dva smo uspeli da ostvarimo. Treći cilj nije ostvaren.

- Prvi cilj je bio da u teškoj grupi u kvalifikacijama budemo prvi i kvalifikujemo se za Svetsko prvenstvo. Drugi je bio prvo mesto u teškoj grupi u Ligi nacija. Treći je bio prolazak grupe na Mundijalu, to nismo uspeli. Zato sam ovde pred vama da objasnim iz mog ugla i da objasnim zašto je do toga došlo. Kao odgovoran čovek ću da odgovorim na sva pitanja koji nije leteo niti šetao sa cvećem po Beogradu kada smo pobeđivali, tako sada se neću kriti niti bežati ni odgovornosti. Sigurno neću biti neko ko će sesti na avion i otići negde i poslati saopštenje, pošto je u našem fudbalu moderno da se pišu saopštenja. Smatram sebe vrlo odgovornim i zato sam ovde.

Uoči konferencije za medije:

Srbija je u petak 2. decembra, poražena od Švajcarske u trećem kolu grupe G i zako završila takmičenje sa samo jednim osvojenim bodom.

Očekivanja su bila daleko veća, navijači su želeli da reprezentacija prođe grupnu fazu i bori se za mesto među najboljim timovima Evrope.

S razlogom su, posle dužeg vremena, gotovo svi verovali u "Orlove", ali je usledilo bolno prizemljenje.

Nakon ispadanja, konferencija za medije koja će biti održana u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi zakazana je za ponedeljak u 14 časova.

Na njoj će se Srbiji obratiti Stojković koji će odgovarati na pitanja novinara koja zanimaju čitavu zemlju.

