(UŽIVO) MAROKO - ŠPANIJA: Bezidejna Španija, Marokanci mnogo KONKRETNIJI, Morata zapretio (VIDEO)

UŽIVO:

36. minut - Trominutna opsada gola Maroka završila se faulom u napadu.

33. minut - Šut Mazrauia sa distance, uspeo je da odbrani Simon uz malu nesigurnost.

27. minut - Asensio izlazi sam iskosa sa leve strane pred Bonoa, ali šutira pored gola. Dva veoma opasna napada Španije u poslednja tri minuta.

25. minut - Prilika za Španiju, ali u ofsajdu je bio Feran Tores.

22. minut - Fenomenalan dribling Bufala, nakon kojeg je probio po levoj strani, ali Ziješ nije uspeo da uradi ništa konkretno.



21. minut - U dosadašnjem toku utakmice Španija deluje dosta bezidejno. Marokanci prete iz kontri i prekida.

14. minut - Prošao je Mazraui po levoj strani i centrirao, ali hvata Unai Simon bez problema.

11. minut - Slobodan udarac za Maroko na tridesetak metara od gola Simona. Šutirao je Hakimi, lopta je otišla malo iznad prečke.

5. minut - Španci drže loptu skoro sve vreme u svojim nogama. Marokanci će očigledno pokušavati brzom tranzicijom da ugroze gol Španije.

1. minut - Utakmica je počela.

UOČI MEČA:

15.55 - U toku je intoniranje nacionalnih himni. Utakmica će uskoro početi.

15.40 - Podsetnik na duel ovih rivala sa prethodnog Mundijala koji je završen rezultatom 2:2.



15.35 - Malo atmosfere sa tribina. Očekuje se veliki broj marokanskih navijača.

Here's how Morocco & Spain line-up for their last 16 clash 🇲🇦🆚️🇪🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/d417ERrE0Y