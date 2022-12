MAROKO JE DEFINITIVNO HIT MUNDIJALA! ŠPANIJA IDE KUĆI - Crvena furija izabrala 'LAKŠI PUT' pa nakon PENAL DRAME elimisana sa Mundijala!

UŽIVO:

PENALI:

2:0 - Fantastični Bono brani udarac Busketsa

2:0 - Drama se nastavlja Simon brani udarac Benua

2:0 - Brani Bono, udarac Solera, Maroko u velikoj prednosti

2:0 - Ziješ ne greši, pod prečku, Maroko u prednosti

1:0 - Sarabija pogađa stativu

1:0 - Sabiri siguran, Maroko vodi

Prvi produžetak:

101. minut - Ponovo veliki pritisak Španaca sjajno se brane Marokanci

97. minut - Dvostruka izmena Enrikea. Menja levu stranu, umesto Albe i Olma u igri su Balde i Fati.

94. minut - Velika šansa za Maroko nakon kontre, ali Šedira se spetljao u završnici i Rodri mu je skinuo loptu sa noge

91. minut - Počeo je prvi produžetak

Drugo poluvreme:

- Završen je regularni deo meča, gledaćemo produžetke

90+ 4. minut - Olmo je lukavo šutirao iz slobodnog udarca, Bono krajnjim naporom odbranio.

90. minut - Utakmica je produžena za 5 minuta

88. minut - Konačno su Španci organizovali jednu kontru, Amrabat, je izblokirao Vilijamsa

86. minut - Opasna kontra Maroka. Šedira je mogao bolje da reaguje, šutirao je iz okreta na gol, umesto da uposli Zijeha koji je bio sam u izglednoj poziciji

82. minut - Vilijams je doneo brzinu u redove Španije, uposlio je Moratu nakon prodora, ovaj šutirao ali je bio previše iskosa da bi ugrozio Bona.

80. minut - Odlično ubacivanje Vilijamsa po denoj strani, Marokanci u poslednji čas intervenišu ispred Dani Olma

77. minut - Laport je dobio žuti karton, u međuvremenu Niko Vilijams menja Ferana Toresa, treća izmena Enrikea

74. minut . Sve veći pritisak crvene furije, ali bez pravih prilika.

70. minut - Ne odustaju Španci od svoje pas igre, kruže oko šesnaesterca, ali ne nalaze rupu u zidu Marokanaca

66. minut - Izmena i u Maroku, umesto Bufala u igi je Elzazui

62. minut - Enrike reaguje dvostrukom izmenomu igri su Morata i Soler umesto Gavija i Asensia

57. minut - Španska odbrana je visoko postavljena, Marokanci su jako opasni iz brzih kontri, ali im fali završni pas.

54. minut - Pokušavaju Španci brzom razmenom pasova da razbiju blok Marokanaca. Pokušao je Olmo iz slobodnog udarca, ali njegov šut boksuje Bono.

49. minut - Španci pritiskaju i u nastavku, Marokanci dobro organizovani, vrebaju iz kontre

46. minut - Utakmica je nastavljena

Kraj prvog poluvremena.

45. + 1 minut - Prošao je Olmo po levoj strani, poslao opasnu loptu po zemlji u šesnaesterac, ali brane se nekako Marokanci.

45. minut - Igraće se samo minut sudijske nadoknade.

43. minut - Novi opasan napad Maroko nakon centaršuta, ali uspeo je Laport da otkloni opasnost. Ponovo je sjajan potez imao Bufal na začetku akcije.

42. minut - Dobra prilika za Maroko. Ponovo je Bufal prošao po levoj strani, centrirao, a Agerd šutira glavom preko gola.

36. minut - Trominutna opsada gola Maroka završila se faulom u napadu.

33. minut - Šut Mazrauia sa distance, uspeo je da odbrani Simon uz malu nesigurnost.

27. minut - Asensio izlazi sam iskosa sa leve strane pred Bonoa, ali šutira pored gola. Dva veoma opasna napada Španije u poslednja tri minuta.

25. minut - Prilika za Španiju, ali u ofsajdu je bio Feran Tores.

22. minut - Fenomenalan dribling Bufala, nakon kojeg je probio po levoj strani, ali Ziješ nije uspeo da uradi ništa konkretno.

21. minut - U dosadašnjem toku utakmice Španija deluje dosta bezidejno. Marokanci prete iz kontri i prekida.

14. minut - Prošao je Mazraui po levoj strani i centrirao, ali hvata Unai Simon bez problema.

11. minut - Slobodan udarac za Maroko na tridesetak metara od gola Simona. Šutirao je Hakimi, lopta je otišla malo iznad prečke.

5. minut - Španci drže loptu skoro sve vreme u svojim nogama. Marokanci će očigledno pokušavati brzom tranzicijom da ugroze gol Španije.

1. minut - Utakmica je počela.

UOČI MEČA:

15.55 - U toku je intoniranje nacionalnih himni. Utakmica će uskoro početi.

15.40 - Podsetnik na duel ovih rivala sa prethodnog Mundijala koji je završen rezultatom 2:2.

15.35 - Malo atmosfere sa tribina. Očekuje se veliki broj marokanskih navijača.

