OVAJ POTEZ RONALDA IZAZVAĆE NOVI ZEMLJOTRES! Pogledajte šta je uradio nakon utakmice koju je počeo na klupi! (VIDEO)

Portugal je na impresivan način izborio plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Kataru.

Deklasirali su Švajcarsku sa 6:1 i zakazali okršaj sa Marokom, a nakon meča svi su pričali o novom šokantnom potezu Kristijana Ronalda koji nije bio preterano raspoložen za slavlje, jer nije bio u startnoj postavi na ovom meču.

Selektor Portugala Fernando Santoš napravio je izuzetno hrabar potez na ovom meču. Ostavio je najveću zvezdu ekipe na klupi i dao šansu mladom asu Benfike Gonzalu Ramosu i to je bio pun pogodak. Postigao je tri gola na meču i bio apsolutni junak utakmice.

Ronaldo je šansu dobio tek u finišu meča uz ovacije celog stadiona, ali na kraju meča je napravio potez koji se neće svideti navijačima Portugala.

Dok su njegovi saigrači na terenu slavili veliku pobedu, razočarani Portugalac je sam otišao u svlačionicu.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO