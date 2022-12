DUŠAN VLAHOVIĆ HITNO MENJA KLUB? Neverovatna dešavanja u fudbalu!

Kako javlja "Korijere delo sera" za sjajnog golgetera zainteresovane su pomenute londonske "tobdžije" koje žele da iskoriste to što je torinska "stara dama" pod istragom zbog finansijskih nepravilnosti.

Juventus je očigledno u priličnim problemima, čim je prošle sedmice njegova kompletna uprava podnela otkaz, kako se ne bi suočavala sa krizom koja upravo počinje.

A tu krizu mnogi bi da iskoriste da "očerupaju" giganta iz Torina. Arsenal je jedan od njih i, prema pisanju "Korijere delo sera", upravo je iznova zainteresovan za srpskog špica.

