PARTIZAN SE OPROSTIO OD JEŠIĆA: Ostajemo bez najboljih

Fudbalski klub Partuizan oprosto se od nekadašnjeg fudbalera i trenera Miodraga Ješića, koji je poginuo u četvrtak u saobraćajnoj nesreći.

Miodrag Ješić je rođen 30. novembra 1958. godine, a za Partizan je igrao u dva navrata od 1980. do 1985. i u sezoni 1990/1991. On je bio trener Partizana od 1999. do 2000. godine, kao i od 2006. do 2007.

- Ostajemo bez najboljih! 30.11.1958 - 8.11.2022 - napisao je Partizan na Tviteru.

Najveći deo igračke karijere je proveo među crno-belima za koje je odigrao 148 ligaških mečeva i postigao 13 golova.

Trenersku karijeru je počeo nedugo posle okončanja igračke, a radio je u skoro 30 klubova. Vodio je, izmeđ ostalih, OFK Beograd, Partizan, Liteks, Budućnost, Sarajevo, a radio je i u Turskoj, Kini, Libiji, Maldivima, Tunisu, Iranu i Saudijskoj Arabiji, gde je u septembru okončao karijeru.

Kao igrač je bio šampion Jugoslavije sa Partizanom, a kao menadžer prvak Arapske lige sa Sfaksijenom iz Tunisa, Bugarske sa CSKA iz Sofije, šampion Libije sa Al Itihadom i Mjanmara sa Jangonom.

Sa suprugom Irenom je imao ćerku, koja je takođe stradala u saobraćajnoj nesreći 2001. sa samo 19 godina.

Autor: