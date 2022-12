Tite: Hrvatska je iskusna reprezentacija, ali verujem u pobedu Brazila

Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Tite izjavio je danas da poštuje Hrvatsku, ali veruje u pobedu svog tima u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Kataru, prenose brazilski mediji.

Brazil i Hrvatska će igrati sutra od 16 sati u četvrtfinalu Mundijala. "Dobar smo tim, uporni smo, a želim da moji igrači ponove ono što su do sada radili da bi došli do uspeha. Onaj tim koji bude bolji proći će u polufinale", rekao je Tite na konferenciji za novinare. On je istakao da su hrvatski fudbaleri iskusni, pošto su pre četiri godine osvojili drugo mesto na SP u Rusiji. Tite je objasnio zašto brazilski fudbaleri plešu kada postignu gol. "Ovo nije moj tim, ovo je brazilska reprezentacija. Neću da vam držim lekcije iz istorije i kulture i da objašnjavam kako se radujemo. To ću da ostavim po strani, pošto svakoga poštujemo. Osećam određenu povezanost sa igračima. Bitna je cela slika, igrači su najvažniji. Mi smo ovde da ih podržimo", rekao je Tite. Selektor Brazila je istakao da ne zna da li će na sutrašnjem meču igrati Aleks Sandro. "Ne znam da odgovorim na to pitanje, videćemo posle treninga. Nejmar je imao ozbiljniju povredu. Želimo da Pele što pre ozdravi, on je svima nama inspiracija", zaključio je Tite.

