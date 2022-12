Rušenje Stojkovića počelo je od momenta kada u Katar nije poveo koga je trebalo. Pakovali mu afere, kritikovali sastav i izmene, prizivali neuspeh "orlovima" i slutili mu otkaz usred turnira.

Mafijaši žele Piksijevu glavu! I to oni fudbalski, koji su navikli da vedre i oblače, a kada im neko smeta, oni bi da ga sklone. Radi se o tri sportska funkcionera, o tome je otvoreno govorio i sam selektor Srbije Dragan Stojković po povratku iz Katara, rekavši da mnogima smeta bistra voda oko reprezentacije jer su navikli da žive i rade u mulju. Poručio je Piksi i da je trn u oku zato što kod njega u kuću fudbala ne može da se upadne kao u kafanu i da mu drugi sastavljaju spisak, zarad interesa pojedinaca, klubova i menadžera.

Kada je spisak objavljen, rekao sam da selektor prvi put u istoriji sam bira igrače. Uverio sam se da je sam selektirao igrače jer su ostali šokirani mnogi koji je trebalo da idu preko određenih ljudi, klubova i menadžera. Ima maksimalnu podršku, objektivno je napravio rezultat, odveo je reprezentaciju na Svetsko prvenstvo iako tamo nije završeno kako je želeo. Ali fudbal treba da se igra i sutra, biće prilike za uspehe - poručio je Stanislav Karasi.

Novinar Dejan Anđus istakao je da je Hrvatska dobra u odbrani, i da imaju sreće. Kako kaže, fascinantno je kako su stigli do polufinala. Oni se, kaže Anđus provlače sa rezultatom 0:0.

- Modrić nije dao gol za reprezentaciju odavno... Što se tiče nekih krugova koji misle da se šalimo sa pitanjem Kosova, ne šalimo se. Ovaj zahtev koji se sutra šalje je ozbiljan. Meni ljudi sa Kosova veruju i ja im kažem da će biti zaštićeni... - dodao je Anđus, navodeći da neki ne treba da budu iznenađeni reakcijama Srbije.

- Napad igrača iz Švajcarske su propagandne službi. Džaka je indijanac, marioneta. On sluša šta mu se kaže. To je jedna vrsta propagande, igra službi. Što se tiče Piksija, on će ostati da radi 10 godina ovde, bez obzira na brojne ponude. Od 2022. do, ako ga zdravlje posluži do 2032. godine. Ima odrešene ruke, i moj drug Đani Ćurčić je izrazio sumnju da je bio veliki igrač, a ne trener, i ta sumnja delimično stoji... Međutim, rezultat se oiše. On je oduvek želeo da bude selektor, za to je plaćen, i to je ono što su da saopštim gledaocima- rekao je.

On ne sme da upada u minska polja, on je dobio titulu junaka opozicije, okrenuli su ploču, a on je ustvari dobio podršku države. Njega sabotira mafija, a ne država, nastavljao je Anđus.

Bivši fudbaler Nenad Jestrović istakao je da je zadovoljan što se Mundijal održava u maloj zemlji.

- Znam kako dole sve funkcioniše... Ovako su svi grupisani, dobra je atmosfera i ambijent. Dobre su utakmice, ima interesantnih mečeva, žao mi je što dalje nismo dogurali... - rekao je on.

Tadić i Vanja Milinković su momci koji su zablistali na SP, konstatovao je Jestrović.

- Šteta za Mitrovića što nije bio bolje fizički spremniji... To je igrač koji uvek može da napravi razliku, mislim da je šteta što nije igrao - nastavlja Jestrović, podsećajući da je lično on, Mitrovića doveo u jedan klub.

Kako je istakao, u pitanju je bio klub Anderlekt.

- Imao je neke tufne po glavi, pitali su ga novinari šta je to, a ja sam rekao da će to biti broj golova koje će postići u tom klubu, što se ispunilo. Oni su počeli da broje, to je bilo 24, a on je postigao 23 gola. Za jedno je bio promašaj. Ja sam rekao da nije potpisao Mitrović, nego Mitrogol. na prvoj utakmici je dao dva gola, i ceo stadion je skandirao - dodao je Jestrović.

